Okul önlerinde polis denetimi

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Okul önlerinde polis denetimi

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Çocuklar hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Geleceğimizin sağlıklı yetişen bireyleri için Müdürlüğümüz olarak üzerimize düşenin daha fazlasını yapma isteğimizle çocuklarımızla birlikte yolculuğa çıkmak istiyoruz. Yanlarında olduğumuzu hissetmeleri ve emniyet mensuplarına güven duygularının aşılanması temel hedefimizdir. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı İlköğretim Haftasında Çocuk Şube Müdürlüğünün koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün de desteğiyle Erzincan Lisesi önünde okullarımızın çevresinin daha güvenli hale gelmesi amacıyla denetlemeler yapılmış olup okul çevresindeki büfeler öğrencilerimize açık sigara satışı yapılmaması konusunda bilgilendirilmiştir. Geleceğimiz size, güvenliğiniz ise bize emanet çocuklar" denildi.

Okul önlerinde polis denetimi

Okul önlerinde polis denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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