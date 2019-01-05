Okul önlerinde uyuşturucu tedbiri

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 300 polisle okul önlerinde hassas burunlu narkotik köpeği yardımı ile uygulama yaparak araçları ve şahısları didik didik aradı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş göreve başlar başlamaz il genelindeki uygulamaları artırdı. Aktaş, özellikle okul önlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdı. Son olarak Şakirpaşa Caddesi'nde 5 okulun bulunduğu bir bölgede uygulama yapan ekipler caddeden geçen bütün araçları ve şahısları didik didik aradı. Narkotik uygulamasında hassas burunlu köpekten de yardım alındı.

Yaklaşık 300 polisin katıldığı uygulamaya terör, asayiş ve çocuk şube müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Özel harekat polisleri sokak başlarında uzun namlulu silahlarla eller tetikte bekledi. Polisler, yağmura rağmen uygulamaya saatlerce devam etti.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da uygulama noktasına gelerek polisleri bizzat denetledi. Aktaş, çevredeki vatandaşlarla tek tek tokalaşıp çocuklarla da yakından ilgilendi. Mahalle kahvesine girerek vatandaşlarla çay içip sohbet eden Aktaş, mahallede sorun olup olmadığını sordu. Vatandaşlar ise polislerin sayesinde mahallede sıkıntı olmadığını söyledi.

Kaynak: İHA