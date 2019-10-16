KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yönetmeliğe göre 2019-2020 yılları itibarıyla 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihine kadar yaş sınırı aranmayacağını belirtti.

Sürücülerin yeni yönetmeliğe göre araçlarını hazır hale getirmeleri gerektiğini aktaran Ilık, hiçbir esnafın mağdur olmamasını istediklerini kaydetti.

Ilık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. İçişleri Bakanlığınca yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin 12 Ekim 2019 günkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik öncesinde 12 yaşını doldurmuş servis araçları kullanılamıyordu. Değişikliğe göre 2019-2020 yılları itibariyle muayeneden geçmiş olması şartıyla, 12 yaşını doldurmuş olan servis araçları için hizmet süresi 2 yıl uzatılmış olup 1 Temmuz 2021'e kadar okul servisi hizmeti verebilecektir."

Kaynak: AA