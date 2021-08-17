Koronavirüs sebebiyle eğitime ara verilmesinin ardından öğrenciler kadar servis şoförleri de mağdur oldu. Eylül ayının ilk haftasında açılacağı bilinen okullar, aylardır maddi sıkıntı yaşayan servisçilerin yüzünü güldürdü. Bununla birlikte evleri okula uzak olan öğrenciler için de ebeveynler servis ücretlerini araştırmaya başladı. " 2021 Okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL? İstanbul okul servisleri ücretleri | Ankara okul servisleri ücretleri " konuları araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Haberimizde km başına servis fiyatlarına yer verdik.

2021 OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL? İSTANBUL OKUL SERVİSLERİ ÜCRETLERİ | ANKARA OKUL SERVİSLERİ ÜCRETLERİ

UKOME kararına göre 2021 servis ücretleri aşağıdaki görselde belirtilmiştir.

İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ

0-1 km 311,65 TL

1-3 km 341.55 TL

3-5 km 370.30 TL

5-7 km 385.25 TL

7-9 km 405.95 TL

9-11 km 470.35 TL

11-13 km 541.65 TL

13-15 km 569.25 TL olarak belirlendi.

ANKARA SERVİS ÜCRETLERİ

O Km'den 3 Km'ye kadar yıllık 2.610,00.- TL

3 Km'den 6 Km'ye kadar yıllık 2.880,00.- TL

6 Km'den 10 Km'ye kadar yıllık 3.330,00. TL

10 Km'den 15 Km'ye kadar yıllık 3.870,00.- TL

15 Km'yi aşan her km için ilave yıllık 75,TL

SERVİSLERİN ÜCRET TARİFESİ UYGULAMA ESASLARI 2021

1) UKOME tarafından belirlenen aylık ücretler eğitim – öğretim süresi olan 8,5 ay üzerinden hesaplanarak toplam ücret belirlenir. Pandemi nedeniyle okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücretin %60'ı, 3 gün açık olması durumunda %75'i, 4 gün açık olması durumunda ise %90'ı ödenecektir. (2020/6-9)

2) Bu tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösterir. Ücret hadlerinin üzerinde ve uyulması gereken kurallarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Tarifedeki ücretlere KDV dâhildir.

3) Bu tarifenin dışında ücret talep edilemez. Öğrenci velileri sözleşme öncesi teklif aşamasında dahi bu tarifenin dışında ücret ödemeye zorlanamaz.

4) Servis ücret ödemeleri yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Kredi kartı ile ödemede tek çekime zorlama yapılamaz, ya da tek seferde nakit olarak ödeme yapmaya zorlanamaz. Peşin ödemede %5 indirim uygulanır.

5) Belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis taşıtlarının okul ile öğrenci evi arasındaki taşımacılık hizmetleri için geçerlidir.

6) Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (4+4) öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarında, taşıt içi düzenini sağlayan, öğrencilerin taşıta biniş ve inişlerinde yardımcı olan rehber personelin bulundurulması zorunludur.

7) Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (ilk 4+4) öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarının taşıma ücretine en fazla %35 Rehber Personel ücreti ilave edilir. Lise ve dengi (son 4) okul servis taşıtlarının taşıma ücretlerine Rehber Personel ücreti ilave edilmez.

8) Belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis araçlarının okul ile öğrenci evi arasındaki taşıma hizmeti için geçerlidir. İlgili mevzuatta yer alan standartlara ilave hizmetlerden yıl içinde yapılan geziler, özel ferdi kaza sigortaları, koltuk sayısından az öğrenci taşınması talepleri, lüks sınıf ve yüksek modelli araç kullanılması talepleri, özel ambulans anlaşması talepleri, hiçbir şekilde bu tarifeyle ilişkilendirilemez.

9) Devlet ve özel okulların yönetimi, okul aile birlikleri, okul vakıfları ve benzeri yetkili kurumlar; taşımacılıklarda, taşımacıya ve sözleşmeli taşımacıya UKOME kararında belirtilen yükümlüklerin dışında yükümlülükler yükleyemez (Ücretsiz öğretmen, personel ve/ya öğrenci servisi, bağış, komisyon, hususi otomobil ve/ya şoför, burslu öğrenci taşımacılığı, indirimli öğrenci taşımacılığı talepleri gibi). Ayrıca okulların sportif, kültürel ve bilgi yarışmaları ile resmi bayram organizasyonları, gezi, piknik, vb. taşıma hizmetlerinin ücretsiz yapılmasını talep ve teklif edemez. Ancak, öğrenci taşımacılığı yapan her taşıt, Okul Aile Birliği tarafından onaylanmış ve servis taşıtı kiralama komisyonunca yazılı olarak bildirilen, maddi durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi bir öğrenciyi ücretsiz taşıyabilecektir (Maddi durumu yeterli olmayan öğrenci tespitinde, servis taşıtı kiralama komisyonunda; taşımacı firma ise şirket yetkilisi, taşımacı şahıs ise servis sorumlusu bulunacaktır).

10) Ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu dikkate alınacaktır. Ancak hat üzerinde otobüs, minibüs güzergâhı yok ise, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınacaktır. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanır, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmaz. Ortaya çıkacak anlaşmazlıklar durumunda mesafenin belirlenmesi için yetkili mercii İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüdür. Belirlenen ücretler gidiş-dönüş için olup, devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsar.

11) 25 Km’nin üzerindeki her bir km için UKOME kararı ile ayrıca belirlenen, ücret ilave edilir. Köprü geçiş ücreti toplam öğrenci sayısına bölünerek fiyatlara ilave edilir.

12) Kardeş indirimi (Gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aynı okula gitmeleri halinde) birinci çocuk tam, ikinci çocuk %10 ve üçüncü çocuktan itibaren %20 indirim olarak uygulanır. Kardeş indirimi yapılırken UKOME kararı ile belirlenen tam tarifenin altında (en az %20 oranında) indirim uygulanması halinde ayrıca kardeş indirimi uygulanmaz.

13) Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir (Yarıyıl tatili ücreti alınmaz).

14) Taşımacı, ücret tarifesini servis taşıtının görünür bir yerinde bulundurmak zorunludur.

15) Taşımacı öğrencinin İkametgâh değişikliği, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi, tedavisi uzun süreli hastalık vb. hallerinde servis ücretini iade etmek zorundadır.

16) Mevcut UKOME Kararlarına göre talep eden öğrencilerin taşınma talebi karşılanmak zorundadır. Ancak bazı güzergâhlarda dokuz kişiden az öğrenci olması durumunda maliyetlerin taşımacıya ek yük getirdiğinden dolayı taşıma hizmetinin yapılabilmesi için, öğrenci mesafe ücretinin şoför hariç dokuz kişi üzerinden hesaplanarak mevcut taşınan öğrenci sayısına bölünerek ücretlendirilecektir.