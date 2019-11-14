Okul servisi devrildi! Yaralı öğrenciler var
Kaza, İstanbui Eyüpsultan'daki Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir okul servisi yokuş yukarı çıkmaya çakarken geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarparak devrildi.
İstanbui Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde geçekleşen kazada, bir okul servisi yokuş yukarı çıkmaya çakarken geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarparak devrildi.
7 ÖĞRENCİ YARALANDI
Kaza sonucu 7 öğrenci yaralandı.
Ekipler çalışmalarını sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : kaza, eyüpsultan, istanbul, Esentepe Mahallesi
HABERE YORUM KAT