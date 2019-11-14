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  3. Okul servisi devrildi! Yaralı öğrenciler var

Okul servisi devrildi! Yaralı öğrenciler var

Kaza, İstanbui Eyüpsultan'daki Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir okul servisi yokuş yukarı çıkmaya çakarken geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarparak devrildi.

Okul servisi devrildi! Yaralı öğrenciler var

İstanbui Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde geçekleşen kazada, bir okul servisi yokuş yukarı çıkmaya çakarken geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarparak devrildi. 

7 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kaza sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Ekipler çalışmalarını sürüyor.

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