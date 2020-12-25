Milyonlarca öğrenci koronavirüs salgını sürecinde derslerini uzaktan görüyor. Bu süreçte sınavlarının bazılarını okulda yüz yüze olan öğrenciler vaka artışları nedeniyle önce sınav tarihleri değişti ardından MEB okulda Ocak ayında yüz yüze sınav yapacaklarını duyurdu. Sık sık karar değiştirince öğrencilerin ve velilerin sınavların nasıl yapılacağı hakkında kafalarında soru işaretleri oldu. Son olarak MEB'den bugün yani 25 Aralık 2020 tarihinde yeni bir açıklama geldi. Peki Okul sınavları ertelendi mi, iptal mi oldu? Okul sınavları nasıl olacak son dakika...

SINAVLAR ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs tedbirleri kapsamında okul sınavların ertelendiğini duyurdu. Yüz yüze sınavların yapılacağı net tarih ise Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre belirlenecek.

KARNELER NASIL ALINACAK?

Okullarda karne dağıtımı olmayacak. Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor" dedi.

Bakan Selçuk, "İlk-ortaokul öğrencilerinin karne notu ders etkinliği katılım puanı üzerinden olacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.