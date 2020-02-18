Okul sporları Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

2020 eğitim öğretim yılı Bilecik okul sporları yıldızlar Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Bocce sahasında yapılan müsabakalara 8 kız 8 Erkek okul takımı katıldı. Lig usülü ile gerçekleşen maçlar sonunda dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyalarını Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, İlçe Spor Müdürü Rüştü Yıldırım ve Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Aysel Demir verdi.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir öğrencilerle öz çekim yaparak kupa ve madalya sevinçlerine ortak oldu. Bölge müsabakalarında hem yıldız kızlarda hemde yıldız erkeklerde Bilecik'i temsil edecek olan Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerine başarılar diledi. Dereceye giren okul takımları ise şöyle gerçekleşti.

Yıldız Erkeklerde 1. Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu, 2. Gölpazarı Gazimihal Orta Okulu, 3. Bozüyük İçköy Orta Okulu, 4. Bozüyük Saffet Şeker Orta Okulu Yıldız Kızlarda ise 1. Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu, 2. Bozüyük Albay ibrahim Çolak Orta Okulu, 3. Bozüyük İçköy Orta Okulu ve 4. Bozüyük Akpınar Orta Okulu oldu.

Kaynak: İHA