Okul Sporları Bölge Şampiyonası’nda Denizli’ye 5 madalya

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Okul Sporları Kick Boks Bölge Şampiyonası'nda, Kick Boks Antrenörü Harun Altıntaş'ın öğrencileri 5 madalya kazandı.

Şampiyona çok sayıda sporcunun katılımı ile Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyona'da, Denizli Everest Spor Kulübünde Kick Boks AntrenörHarun Altıntaş'ın eğitim verdiği sporcular şampiyonaya damga vurdu. Şampiyona sonucunda Emet Aldı 50 kilogramda (kg) ve Serhat İmiroğlu 69 kg'de Liseler Arası Denizli Bölge 1.'leri olurken, Fatih Şen 65 kg'de, Yiğit Kayra Şentürk 57 kg'de, Efe Öğünçlü 57 kg'de Liseler Arası Denizli Bölge 3.'leri oldu.

Şampiyonanın ardından bir açıklama yapan Altıntaş ise sporcularının kazandığı başarının kendisi ve aile ile birlikte Denizli için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, Everest Spor Kulübü olarak sporun gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. Amaçlarının Denizli'nin başarısını daha fazla arttırmak olduğunu ifade eden Altıntaş, "bizler kulüp olarak ilerleyen dönemlerde milli takımlara da sporcu yetiştirmek istiyoruz. Sporun özellikle gençlerin yetişmesinde ve topluma daha yararlı bireyler olmasında büyük etkisini bilerek çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Ben madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA