'Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı', deprem görüntüleriyle geliştirilecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı'nın, geçen hafta İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında okullardan alınan görüntü kayıtları doğrultusunda geliştirileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, deprem sırasında İstanbul'daki okullarda alınan görüntü kayıtlarının, "Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı'nı geliştirmek üzere mercek altına alındığını bildirdi. Yaşanan bu tecrübenin her saniyesinin, gelecekte yaşanacak olası afetler için kıymetli bir yol gösterici olduğuna dikkati çeken Bakan Selçuk, oluşturdukları ekiple o günün tüm kayıtlarını bütün parametreleriyle detaylı bir şekilde incelediklerini söyledi. Bakan Selçuk ayrıca, güncellenecek öğretmen eğitimi programlarında okullardaki görüntü kayıtlarının da ders materyali olarak değerlendirileceğini belirtti. Afet eğitimi programlarıyla kazanılan teknik bilgilerin, öğretmenlik mesleğinin fedakârlığı ve vicdani sorumluluğuyla bütünleşmesinin, karar süreçlerindeki doğru adımları beraberinde getirdiğine işaret eden Bakan Selçuk, 2018 yılı sonunda ikinci aşamasını başlattıkları "Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programları'nı kazanılan pratik tecrübeler ışığında daha da geliştireceklerini ifade etti. Bakan Selçuk, depremde öğretmeninden hizmet personeline, okul yöneticisinden kantin sorumlusuna kadar sımsıkı kenetlenerek öğrencilere kol kanat geren tüm eğitim ailesine teşekkür etti.

'TOPLAM 74 BİN 990 ÖĞRETMEN KATILDI'

Bakan Selçuk, "Okul Tabanlı Afet Eğitimi ve Etkinlik" kitaplarının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden de tüm öğretmenlerin erişimine açıldığını belirterek, "Bu kapsamda, 2019 yılında düzenlenen 10 bin 85 yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetine 63 bin 476 öğretmen; uzaktan eğitim faaliyeti olarak düzenlenen 6 hizmet içi eğitim faaliyetine ise 11 bin 514 öğretmen katıldı. Afet eğitimi konusunda 2019 yılında düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine toplam 74 bin 990 öğretmen katıldı" ifadelerini kullandı.

DHA