Okul taşıtında 30 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, dur ihtarına uymayıp kaçan "okul taşıtı" ibareli araçta, 30 düzensiz göçmen yakalandı.

12 Eylül 2019 Perşembe günü saat 22.50 sıralarında Keşan KOM Grup Amirliği ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği görevlileri ile birlikte göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Malkara'dan Keşan'a gelen ve arkasında "Okul Taşıtı" yazısı bulunan 34 LBS plakalı transit araç, Mercan Traktör önünde yapılan uygulama noktasına geldiği sırada durdurulmak istendi. Ancak ihtara uymayan araç, Uzunköprü istikametine dönüş yaparak kaçmaya çalıştı.

Polisin takibi sonucu durdurulan araçta yapılan kontrolde, sürücüsünün M. Ş. K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Araç içerisinde ise üstlerinde pasaport, kimlik ya da her hangi bir belge bulunmayan toplam 30 göçmen şahıs yakalandı. Ayrıca, araçta; bir adet bot ve aparatları da ele geçirilerek el konuldu.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda M. Ş. K. gözaltına alınarak hakkında "Göçmen Kaçakçılığı Yapmak" suçundan inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA