Okul yolu çileye döndü

Bursa'da depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 2023 yılında okullarına kilit vurulan öğrenciler, her gün 1 saat yürüyerek başka bir okula gitmek zorunda kalıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hasanağa İlkokul ve Ortaokulu, depreme dayanıklı olmadığının tespit edildiği 6 Mart 2023 tarihinde kapısına kilit vuruldu. Okulun 170 öğrencisi ise Kızılcıklı Mahallesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitime devam etmek zorunda kaldı. Bir çok kez veli ve öğrenciler, okul binasının acilen depreme dayanıklı hale getirilmesi ve süreç tamamlanana kadar çocukların ulaşımı için servis tahsis edilmesini dile getirse de yetkililerden ses çıkmadı. 7 Eylül tarihinde milli eğitim müdürlüğü ile de gerçekleşen görüşmeden de servis talebi hakkında olumlu bir sonuç alamayan veliler, okulların açıldığı 11 Eylül Pazartesi sabahı saat 08.00'da Hasanağa İlkokul ve Ortaokulu'nda buluşarak, Kızılcıklı Mahallesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokul ve Ortaokulu'na çocuklarıyla birlikte yürüdü.

Ellerinde "Okulumuzu istiyoruz" ve "Eğitim Hakkımız Engellenemez" yazılı pankartlar taşıyan çocuklarla birlikte 1 saatlik yolu yürüyen Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz, Hasanağalı çocuklar için okul yolunun çile yoluna döndüğünü söyledi. Karagöz, "Okullarına ulaşmak için 1 saattir köpeklerin arasında, toprak yolda yürüyor. Çocukların eğitim hakları engellenemez. Çocuklar okumak ve okullarına kavuşmak istiyor. Bugün Hasanağalılar, anneler, babalar çocuklarla bu yolu yürüdük. Velilerin sesine kulak verin. Hasanağa'nın okulunu bir an önce yapın" diyerek Milli Eğitim Bakanlığına seslendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)