Okula alkollü gelen öğretmen açığa alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılış gününde sınıfa alkollü geldiği iddia edilen öğretmen açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesindeki bir ilkokulda eğitim öğretim yılının açılış gününde, sınıfa gelen öğretmen M.T'nin alkollü olduğunu fark eden veliler duruma tepki gösterdi. Çocuklarını sınıftan alan aileler durumu hemen okul müdürüne bildirdi. Okula gelen polis alkollü olduğu iddia edilen öğretmenini çıkarmak istedi. Öğretmen M.T., polislerin ısrarları sonucunda sınıftan velilerin tepkisiyle dışarı çıkarıldı. Okul binasından çıkarken M.T.'nın ayakta durmakta zorluk çektiği gözlenirken kendisini görüntüleyen gazeteciyi de cep telefonu ile çekmeye başlaması ise dikkat çekti.

Veliler ise öğretmen hakkında davacı olacaklarını ifade ederek emniyete gidip şikayetçi oldu. Polis tarafından öğretmenin alkol raporu alındı ve durum tutanak ile İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirildi.

Daha önce Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğretmenlik yapan M. T.'nin bir olay sonrası açığa alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA