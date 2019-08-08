Okula başlama yaşı kaç? İlkokula kayıt yaşı kaç? İlkokullar ne zaman başlıyor 2019?

Okulların açılmasına az bir zaman kala vatandaşlar internette okula başlama yaşını araştırmaya başladı. Peki ilkokullar ne zaman başlıyor 2019? Okula başlama yaşı kaç? İlkokula kayıt yaşı kaç? Tüm merak edilenler haberimizde...

OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

* Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

* 69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.

* 66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

* 72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

Açıklama : Çocuğunuzu ilkokula kaydettirecekseniz eğer kayıt olacağı yıl için Eylül ayında 69. ayını tamamlamalıdır. 69 aydan daha küçük çocukların ilkokula kaydolması için gerekli açıklama aşağıda yapılmıştır.

1. SINIFA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirildi.

Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.

66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2019-2020?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE TATİL NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisine alınacak.

yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek.

TENEFFÜS SÜRELERİ NE KADAR OLDU?

'Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre, ilk ve ortaokulda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15'e çıkarıldı.

YENİ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

Öğretmenlerimizin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisinde alınacak. Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak. Ara Tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak.

Bunun yanı sıra bir ana tema başlığında; bilim, kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler planlanacak. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkân tanınacak. Okul öncesi, ilkokul 1.sınıf, ortaokul 5. Sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan Oryantasyon Eğitimi okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.