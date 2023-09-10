Okula başlayacak çocuklara ücretsiz tıraş

Adana'da bir berber, okula başlayacak çocukları ücretsiz tıraş etti.

2023-2024 eğitim öğretim yılı yarın başlayacak. Adana'da da yüzbinlerce öğrenci okula gidecek.

Kentte uzun yıllardır berberlik yapan Ahmet Ocak ise okullar başlamadan önce çocukları ücretsiz tıraş etmeye başladı. Dükkanına "Okula başlayacak çocuklara tıraş ücretsiz" yazısı asan Ocak, 50 ile 150 TL arasında değişen "saç tıraşı" ücretini almayarak örnek oldu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan berber Ahmet Ocak, "Okullar açılmadan bizde böyle kampanya yaptık. Aileler de çocuklar da çok mutlu. Hedefimiz 50 öğrenciyi tıraş etmek. Görenler şaşırıyor. Okullar açılmadan önce çocukların tıraşlarını yaptık, jölelerini sürdük. Çocuklar okula hazır. İnşallah sene sonunda da taktir ve teşekkür belgesi alan çocukları yine ücretsiz tıraş edeceğiz" dedi.

Tıraş olan Ahmet Yasin Uğurdam isimli çocuk ise okullar açıldığı için heyecanlı olduğunu söyledi. Uğurdam, "Okullar açılmadan önce tıraş olmaya geldim ve ücretsiz olduğunu gördüm. Çok sevindim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)