Okula başlayan öğrenciler için asılan balonlar ilgi odağı oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir işletme sahibi, dükkanının önünde bulunan merdivenlere astığı 700 balonu, okula başlayan öğrencilere hediye etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Okula başlayan öğrenciler için asılan balonlar ilgi odağı oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir işletme sahibi, dükkanının önünde bulunan merdivenlere astığı 700 balonu, okula başlayan öğrencilere hediye etti.

Tatvan ilçesinde organizasyon işletmesi sahibi Şazime Hancı, okula başlayan öğrenciler için merdivene balon süslemesi yaparak, "balonlar okula başlayan çocuklar için asılmıştır alabilirsiniz" notunu bıraktı. Saatler içerisinde balonlar tükenirken, balon alamayan çocuklar ise işletme sahibi Hancı'dan rica ederek yeni balonlar istedi.

İlgi odağı olan olayla ilgili açıklamalarda bulunan organizasyon işletmesi Şazime Hancı, "Birçok organizasyon düzenliyoruz. Bu vesile ile rengarenk balonlar ile alanlar hazırlayarak birçok kişiyi mutlu ediyoruz. Okulun ilk gününün vermiş olduğu heyecanı mutlulukla birleştirmek amacıyla, çocukların alması için balonların hepsini iş yerimin merdivenlerine astım. Kimse dokunmadı. Sonra bir yazı yazdım. Aileler, çocuklar, yazıyı okuyanlar balonlardan almaya başladı. İş yerimin okul yolu üzerinde olması birçok çocuğun balonları görmesini sağladı ve birkaç saat içinde asmış olduğum 700'ün üstünde balon bitti. Tabi bazı çocuklar okul dönüşü kendi paylarını alacaklarını düşünürken balonların kalmadığını görünce üzülmüşler ve iş yerime gelerek kendilerinin de öğrenci olduklarını ve balon rica ettiklerini belirttiler. Bizim amacımızda çocukları mutlu etmek olduğu için hiçbir çocuğumuzu geri çevirmedik. Çocuklar gülsün, mutlu olsun istedik. Çocukların hatıralarında yer edinmek, mutluluklarına ortak olmak, gülüşlerine şahit olmak bence her şeye değerdi" şeklinde konuştu.

Okula başlayan öğrenciler için asılan balonlar ilgi odağı oldu

Okula başlayan öğrenciler için asılan balonlar ilgi odağı oldu

Okula başlayan öğrenciler için asılan balonlar ilgi odağı oldu

Okula başlayan öğrenciler için asılan balonlar ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Son Haberler
Yenimahalle Belediyesinden çocuklara çanta hediyesi
Yenimahalle Belediyesinden çocuklara çanta hediyesi
Yangın bitti her ihtimale karşı itfaiye 24 saat nöbette
Yangın bitti her ihtimale karşı itfaiye 24 saat nöbette
Yangın bitti, itfaiye ekipleri her ihtimale karşı 24 saat nöbette
Yangın bitti, itfaiye ekipleri her ihtimale karşı 24 saat nöbette
Antalya’da 800 rakımlı köyde incir hasadı başladı
Antalya’da 800 rakımlı köyde incir hasadı başladı
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!