"Okula gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki Sercan, dün sabah saatlerinde "okula gidiyorum" diyerek çıktığını evine bir daha dönmedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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"Okula gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki Sercan, dün sabah saatlerinde "okula gidiyorum" diyerek çıktığını evine bir daha dönmedi. Gözü yaşlı aile, saatlerdir oğullarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, Darıca Aslan Çimento Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Sercan Üstün (14), dün sabah saat 08.00 gibi okula gitmek için evinden ayrıldı. Harçlığını ve otobüs kartına yanına almayan Üstün'den ailesi saatlerdir haber alamıyor. Kayıp ihbarında bulunan gözü yaşlı Sabire (50) ve Süleyman Üstün (61) çifti, oğullarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

"Ömrümden 10 sene gitti"

Oğlunun okula kaydını yeni yaptırdıklarını ifade eden Süleyman Üstün, "Kitaplarını aldık. Dün beden eğitimi dersi var diye evden çıktı, bir daha da eve uğramadı. Bir an önce çocuğumuzun eve dönmesini istiyoruz. Evvelsi gün 7-6 bin liraya taksitle telefonunu aldım. Yeter ki oğlum bulunsun. Ömrümden 10 sene gitti. Telefonunu kaybettiyse eve gelsin. Bir telefon daha alırız yeter ki eve gelsin. Önemli olan telefon değil, onun sağlığı önemli benim için" dedi.

"Akşama kadar bekledim bekledim, dönmedi"

Oğlunun bulunmasını isteyen anne Sabire Üstün ise "Dün sabah saat 08.00'de "Okula gidiyorum" diye evden çıktı. Akşama kadar bekledim bekledim, dönmedi. Üstünde siyah beyaz hırkası vardı, altında mavi pantolon, gri ayakkabıları ve içinde turuncu tişört vardı. Evden beden eğitimi dersine gitmek için çıktı. Birkaç parça üst almış. Otobüs kartı evdeydi, harçlık da almamış. Arkadaşı yok. Eve dönmesin çok istiyorum" diye konuştu.

"Okula gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi

"Okula gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi

"Okula gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi

"Okula gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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