Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamyor

BURSA'nın Kestel ilçesinde, dün öğle yemeğine geldikleri evden okula geri dönmek için çıkan Efe Çınar (7) ile kardeşi Mustafa Çınar'dan (5) haber alınamıyor. Polis, öğleden sonra okula gitmedikleri ortaya çıkan kardeşleri bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemey alıp, arama başlattı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan Gül Çınar (26) ve Ercan Çınar (32) çiftinin oğulları 2'nci sınıf öğrencisi Efe ve anaokulu öğrencisi Mustafa, dün saat 08.15'te öğrenim gördükleri okula gitti. 2 kardeş, saat 12.15'te öğle yemeği için eve geldi. Kardeşler, yemeğin ardından okullarına dönmek için evden çıktı. Anneleri işte olan çocukların öğle yemeğini yediren babaları Ercan Çınar, uyudu. Bir fabrikada gece vardiyasında çalışan baba, uyandığında, saat 15.00 sıralarında evde olmaları gereken oğullarının gelmediğini fark etti. Hemen telefonla okulu arayarak, öğretmenlere ulaştı. Ancak iki kardeşin, öğle arasından sonra okula gelmediği söylendi. Bunun üzerine hemen eve gelen anne ile baba, oğullarının gidebilecekleri akrabaları ve arkadaşlarının evlerini tek tek aradı. Ancak çift sonuç alamadı. Aile durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, dün öğle saatinden beri haber alınamayan 2 kardeşi bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, araştırma başlattı.

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DHA