Okula kimyasal saldırı! 51 öğrenci yaralı

Çin'de yaşanan olayda genç öğrenci anaokulu öğrencisi ve öğretmenlerinin bulunduğu sınıfa kimyasal saldırıda bulundu. Olay sonrası tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikeleri olduğu bildirildi.

Pazartesi günü gerçekleşen olayda 23 yaşındaki saldırgan Kaiyuan şehrinde bulunan bir anaokuluna tırmanarak öğrenci ve öğretmenlerle dolu sınıfa kostik soda püskürttü.

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Aktarılan bilgilere göre saldırıda iki öğrenci ağır bir şekilde yaralandı. Tedavi altına alınan öğrencilerin hayatı tehlikesi bulunmuyor.

Olaydan bir saat sonra tutuklanan saldırgan intikam için olayı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Oldukça tehlikeli madde olan kostik soda ciltte ve gözlerde yanık, alerjik hastalıklara ve geçici saç dökülmelere neden oluyor.

Kimyasal silah olarak da kullanılan kostik soda sabun, kağıt ve çeşitli boyaların üretiminde kullanılıyor.