Okulda bağış gözlatısında okul müdürü ve memur serbest

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bağış adı altında velilerden para topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü ve memur çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir okulda yapılan aramada, üzerinde öğrenci isimleri ve karşılarında meblağların yazılı olduğu kağıtları ve üzerinde bağış ibaresi bulunan kağıda sarılı toplam bin 500 TL bulundu. Bunun üzerine okul müdürü H.T. ve okulda memur olan N.E. gözaltına alındı. Okul Müdürü H.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, okulda memur olarak bulunan N.E. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA