Okulda deney! Hastanelik oldular

Olay, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut Köyü'ndeki Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. E.B. adlı öğretmenim Fen Bilgisi dersinde yapılan deney sırasında termometre tüpü kırıldı. Tüpün içindeki cıva suya ve havaya karıştı. Sınıftaki öğrencilerden Ö.A., S.B., K.B., ve Z.Y., solunum yolu ile cıvadan çıkan gazdan etkilendi.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Etkilenen öğretmen ve öğrenciler çağırılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve ilerleyen saatlerde taburcu olacaklarını söyledi.