Okulda hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir okula girerek hırsızlık yapan şüpheli, tutuklandı.

Hırsızlık olayı Palu'da bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula müdür odası penceresinden içeri giren şüpheli, bazı eşyaları çaldı. Durumu fark eden okul yönetimi polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin B.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli, düzenlen operasyonun ardından yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA