Okulda mide bulandıran olay! İddialar sonrası Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Olay, 29 Aralık Çarşamba günü İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir ilkokulda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; 18 yaşın altında olan bir erkek çocuk kardeşini görme bahanesiyle okula girdi. Çocuk, okulun tuvaletine girerek 7 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz edip okuldan çıkarak uzaklaştı.

Olayı duyan veliker okulun önüne giderek duruma tepki gösterdi. Okul yönetimi ile veliler arasında tartışma yaşandı.

"KIZIN AĞZINI KOLİ BANDIYLA KAPATIP TACİZ ETTİ"

Velilerden Sevda Bayındır, çocuğunun, okulun 1-B sınıfında okuduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Benim çocuğum başka sınıfta okuyor, ben de sınıf annesiyim. 2’nci sınıftaki bir kız öğrencimiz, ders sırasında tuvalete gitmek istiyor. Dışarıdan gelen birisi, kızın ağzını koli bandıyla kapatarak taciz ediyor. Tuvalete giden öğrenci geri gelmekte gecikince, öğretmen kontrol etmesi için başka birini gönderiyor. Kontrol etmek için tuvalete giden çocuk çığlık atınca olay ortaya çıkıyor. Bize olay hakkında hiçbir şekilde bilgi verilmiyor"

Bir diğer veli Özlem Atagün ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Dün, okula geldim, içeri girip 2 kız çocuğumu alıp, çıktım. Bir kişi de gelip bana ’Sen kimsin’ diye sormadı. Çocuklarımı başkası da alıp, götürebilirdi" ifadelerini kullandı

Okuldaki diğer veliler ise daha önce de taciz olaylarının yaşandığını ileri sürerek, okul yönetimini önlem almaya davet etti.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMA İLE İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, güvenlik kamerası kayıtlarında bir çocuğun içeri girdiği, 2 dakika sonra ise çıkış yaptığı, taciz iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.