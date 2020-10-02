Okulda öğretmen ve ya öğrencilerde Kovid-19 vakası görülürse ne olacak?

Pandemi sürecinde eğitim öğretime kademeli ve seyreltilmiş bir şekilde başlandı. Yeni eğitim öğretim yılında ilk yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler anasınıfları ve 1.sınıflar oldu. Bu kez sırada ortaokul ve liseler bulunuyor. Ardından ise üniversiteler gelecek. Peki okulda öğrenci ve ya öğretmenlerde virüs tespit edilirse ne yapılacak? Hangi önlemler alınacak.

Sağlık Bakanlığı eğitimde olas Kovid-19 vakası senaryoları üzerine 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' hazırladı. Hangi durumda nasıl bir uygulamaya gidileceği madde madde anlatıldı.

BİR SINIFTA BİR ÖĞRENCİYE COVID-19 TANISI KONULURSA

Öğretmenin ve öğrencilerin kurallara uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde,

- Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

- Öğretmenler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak

koşuluyla eğitim vermeye devam eder.

- Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın öğrencileri, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.

-Semptom veya yüksek ateşi tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.

Aynı sınıfta ikinci kez vaka çıkarsa sınıf öğrencilerin tamamı yakın

temaslı olarak kabul edilir.

ÖĞRETMENİN POZİTİF VAKA ÇIKMASI DURUMUNDA

Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa,

- İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul

edilir.

- Okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak

koşuluyla okula devam eder.

- Öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati

arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri

gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.



- Okul tarafından 14 gün boyunca günlük iki kez semptom sorgulaması ve ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

- Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder

veya vaka olarak kabul edilir.

EĞER ÖĞRETMENİN OKUL DIŞINDA RİSKLİ BİR TEMASI VAR İSE

Diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı

kabul edilir, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati

arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri

gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam

eder veya vaka olarak kabul edilir.

Öğretmenlerin kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske

taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda,

sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Öğretmenler temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.

SINIFTAKİ ÖĞRETMENDE COVID-19 TANISI KONULURSA

Öğretmenin ve öğrencilerin sürekli şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde,

Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

Öğretmenler temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.

Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul

tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna

yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula

devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

SERVİSLERDE BİR ÖĞRENCİYE COVID-19 TANISI KONULURSA

Servis şoförü/rehber personel, kurallarına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullandığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda,

Öğrenciler yakın temaslı kabul edilir ve bu servisteki öğrenciler eve

gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya

devam eder. Semptomlar açısından kendini takip eder.

Servis şoförü/rehber personel ve öğrencilerin kurallarına uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde,

Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla çalışmaya devam eder.