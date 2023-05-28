Okulda sahte müşahitlik yaparken gözaltına alındı!

Konya'da bir okulda müşahitlik kartını kendi düzenlediği öğrenilen şüphelinin, sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

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Okulda sahte müşahitlik yaparken gözaltına alındı!

Konya'da bir okulda müşahit kartı sahte çıkan kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Merkez Selçuklu ilçesindeki Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda görevli polis ekipleri, kendisini AK Parti sandık müşahidi olarak tanıtan O.B.Ş'nin (23) kimliğini inceledi.

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SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA CUMHURBAŞKANINA YÖNELİK HAKARET TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde O.B.Ş’nin okulda herhangi bir partinin temsilcisi veya müşahidi olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Müşahit kartını kendi düzenlediği öğrenilen şüphelinin, "Özel belgede sahtecilik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.

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KAYNAK: AA

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