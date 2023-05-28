Okulda sahte müşahitlik yaparken gözaltına alındı!

Konya'da bir okulda müşahit kartı sahte çıkan kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Merkez Selçuklu ilçesindeki Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda görevli polis ekipleri, kendisini AK Parti sandık müşahidi olarak tanıtan O.B.Ş'nin (23) kimliğini inceledi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA CUMHURBAŞKANINA YÖNELİK HAKARET TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde O.B.Ş’nin okulda herhangi bir partinin temsilcisi veya müşahidi olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Haberin Devamı

Müşahit kartını kendi düzenlediği öğrenilen şüphelinin, "Özel belgede sahtecilik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ünlü sanatçı Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile oyunu kullandı sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı

Senelerdir birbirini görmeyen kardeşler seçim sandığında kavuştular

Esenyurt'ta bir seçmen oy kullanmaya papağanla gitti

Cem Yılmaz oy kullanmaya gittiği okulda sandık görevlilerini ve seçmenleri gülme krizine soktu

Fatih Portakal'dan sandık başında skandal hareket, oyunu kullanırken siyasi eğilimde bulundu

Haberin Devamı

Adana'da bir vatandaş oy kullanmaya Örümcek Adam kostümüyle gitti

Önce seçim sonra düğün dediler, gelinlik ve damatlıkla mührü bastılar

Ünlü şarkıcı Cumhurbaşkanlığı Seçimleri oy verme işlemleri için sabahın erken saatlerinde sandığa koştu!

Şarkıcı hatice'nin oy kullanmaya giderken yaptığı kombin sosyal medyayı salladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oyunu kullandı

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yanlış yönlendirici haber yapan şüphelilere soruşturma

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Erdoğan İstanbul'da oyunu kullandı. Basın açıklaması yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'na geldi

Devlet Bahçeli oyunu kullandı, basın mensuplarına açıklama yaptı

Türkiye seçimleri'nin 2. turunda sandığa giden Sinan Oğan açıklamalarda bulundu

"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bu sefer sonuçların daha hızlı açıklanacağını düşünüyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu kullandı

Trakya'da hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı