Okuldaki 'dürüst kantin' eksik vermiyor

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde bulunan Şehit Er Cevdet Çelenk Ortaokulundaki "dürüst kantin'nde kasada hiçbir görevli yok. Öğrenciler istediklerini alıp ücretini kasaya kendileri bırakıyor, para üstünü de kendileri alıyor.

Göle'de Balçeşme köyünde bulunan 119 öğrenci mevcutlu Şehit Er Cevdet Çelenk Ortaokulu'nda başlatılan uygulama takdir topluyor. Öğrencilere dürüstlük ve güven duygusu aşılamak için okul yönetimi ve öğretmenler tarafından 3 yıl önce "dürüst kantin" projesi hayata geçirildi.

Hiçbir görevlinin çalışmadığı kantinde öğrenciler, istediği ürünü alıp ücretini kasaya kendileri bırakıyor, para üstünü kendileri alıyorlar. Kasadan hiç eksik çıkmadığını söyleyen okul yöneticileri bu projenin devam edeceğini söylediler.

Ürünlerin üzerinlerinde etiket fiyatlarının yazılı olduğunu belirten Okul Müdürü Fırat Işık, amaçlarının öğrencilere dürüstlük kavramının uygulamalı şekilde öğretmek olduğunun söyledi. Işık, "İlk zamanlarda çeşitli problemlerle karşılaşsak da süreç içinde öğrencilerimiz bu dürüstlük kavramının farkına daha iyi bir şekilde vardı. Öğrencilerimiz buraya gelip istediği ürünü alıp ücretini kutuya bırakıyor" diye konuştu.

Ders aralarında kantine koşarak ihtiyacı olan ürünleri alıp ücretini kutuya atan öğrencilerden biri "Bu uygulamayla bize güvendikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Dürüst kantin 3 yıldır ayakta ve devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Burada güvenlik kamerası veya görevli hiç kimse yok. İstediğimizi alıp paramızı dürüstçe bırakıyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA