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  3. Okuldan bilgisayar çalan şahıs serbest

Okuldan bilgisayar çalan şahıs serbest

Adıyaman'da bir okuldan ve İl Sağlık Müdürlüğünden 3 adet bilgisayar çaldığı ileri sürülen şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Okuldan bilgisayar çalan şahıs serbest

Adıyaman'da bir okuldan ve İl Sağlık Müdürlüğünden 3 adet bilgisayar çaldığı ileri sürülen şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünden 2 adet diz üstü bilgisayar, Adıyaman 100.Yıl İlk ve Ortaokulundan ise 1 adet masa stü bilgisayar çalınması olaylarının ardından çalışma başlatan Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, görüntülerdeki şahsın kimliğinin B.K olduğunu tespit etti. Yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınan B.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, mahkemece serbest bırakıldı.

Öte yandan kurumlardan çalınan 3 adet bilgisayarda bulunarak yeniden kurumlara teslim edildi.

Okuldan bilgisayar çalan şahıs serbest

Okuldan bilgisayar çalan şahıs serbest

Kaynak: İHA

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