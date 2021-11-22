Okullar 1 hafta sonra tekrar açıldı! İstanbul'da trafik yine arttı!
Okullarda 7 günlük ara tatil sona ermesinin ardından İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu başladı.
Koronavirüs nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime geçilen okullarda 15 Kasım'da başlayan 7 günlük ara tatil bugün itibariyle bitti. İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu başladı.
Özellikle E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda etkili olan trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinden görüntülendi.