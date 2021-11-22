Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden alınan Ahmet Altay Cengizer kimdir? Kaç yaşında, Nereli?Günlük burç yorumları 22 Kasım 2021 Pazartesi | Bugün gözler Kovanın üzerinde! Balıkların iş hayatında yoğunluk yaşanacak!Resmi Gazete'de bugün (22.11.2021) | 22 Kasım 2021 Resmi Gazete kararlarıMilyonların gözü kabineye çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak: Asgari ücret zammı masada!22 Kasım 2021 Pazartesi günün spor manşetleri | Dev derbide gülen taraf Fenerbahçe!22 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 22 Kasım 2021İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 22 Kasım 2021 elektrik kesintisi sorgulama22 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıOkullar 1 hafta sonra tekrar açıldı! İstanbul'da trafik yine arttı!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Okullar 1 hafta sonra tekrar açıldı! İstanbul'da trafik yine arttı!

Okullar 1 hafta sonra tekrar açıldı! İstanbul'da trafik yine arttı!

Okullarda 7 günlük ara tatil sona ermesinin ardından İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu başladı.

Okullar 1 hafta sonra tekrar açıldı! İstanbul'da trafik yine arttı!

Koronavirüs nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime geçilen okullarda 15 Kasım'da başlayan 7 günlük ara tatil bugün itibariyle bitti. İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu başladı.

Özellikle E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda etkili olan trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinden görüntülendi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT