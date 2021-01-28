Milyonlarca öğrenci 1. dönemin sona ermesinin ardından ara tatile girdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitimin 2. dönem 15 Şubat'ta açılması konusunda ilke kararı aldıklarını açıklamıştı. Veli ve öğrenciler de açıklamanın ardından Şubatta yüz yüze eğitime başlanmasına kesin gözüyle bakıyordu. Ancak dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında çok farklı bir tarih konuşuldu . Peki okullar ne zaman açılacak? Bilim Kurulunun tavsiyesi ne? Okullar 15 Mart'ta mı açılacak 2021?

ZİYA SELÇUK NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var" demişti.

Selçuk, katıldığı bir canlı yayında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına dair yöneltilen soruya da, "Başlangıçta açılsın veya açılmasın gibi tartışmalar oldukça yoğundu ama şu anda açılsın noktasında ciddi bir beklenti var. Bizim asıl baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinenin alacağı kararlarla bağlantılı. İlke olarak, okulun açılmasını çok önemsiyoruz. Bütün dünyadaki ülkelere baktığımızda başka ülkeler ne kadar açık tuttu? Benzer salgın süreci olan ülkeler dahil. Biz ne kadar açık tuttuk? Bir karşılaştırma yaptığımızda biz aslında çok kontrollü gittik. Bizim okullarımızın açık olma süreci, çok daha az. 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. Bunun ne şekilde olacağına dair de geçmişten gelen deneyimlerimiz de var. İki gün iki gün bölmek gibi ya da belli sınıf seviyelerinde kademeli olarak açmak gibi. Çok farklı senaryolarımız, uyguladıklarımız ve uygulamadıklarımız var" yanıtını vermişti.

OKULLAR 15 MART'TA MI AÇILACAK?

Bilim Kurulu üyeleri, öğretmenlerin aşılanmadan okulların açılmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu nedenle Ziya Selçuk'un aksine okulların 15 Mart'tan önce açılmaması konusunda tavsiyede bulundu.

15 ŞUBAT ERKEN BULUNDU

Bilim Kurulu yüz yüze eğitimin başlaması için daha önce Ziya Selçuk'un işaret ettiği 15 Şubat'ın erken olduğunu düşünürken, sürecin ilerleyişine göre yüz yüze eğitimin 15 Mart'ta başlaması görüşü ağırlık kazandı.