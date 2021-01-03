Salgın sürecinde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih sık sık değiştiriliyor. Son olarak Eylül Ekim aylarında okullar açıldı ancak salgındaki vaka artışları nedeniyle yeniden kapatılarak uzaktan eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulları açacakları tarihi duyurdu. Koronavirüs bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'da aynı tarihi işaret etti. Peki Okullar 15 Şubat'ta mı açılıyor? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yüz yüze eğitimde verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıyoruz.'' dedi.

OKULLAR 15 ŞUBAT'TA MI AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." diye belirtti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK MI?

Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da konuya ilişkin şöyle açılamalarda bulundu;

''Okullarda yüz yüze eğitimin 15 Şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ana okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım.Bu dönemde İl Hıfzıssıhha Kurullarına yine çok iş düşecektir çünkü okullar açıldıktan sonra bir okulda hasta sayısı çoğalırsa sınırlı bir kapatma ve uzaktan eğitimle devam edilmesi söz konusu olacaktır. Eylül-Ekim ayında da benzer bir yaklaşım olmuştu."

YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN OLACAK?

Bakan Selçuk, 24 Aralık 2020 tarihinde yaptığı duyuruda yüz yüze sınavların ertelendiğini bildirdi. Selçuk, karne notu için sınavların sömestr tatili sonrasına bırakıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk açıklamada, ''Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.'' dedi.

İşte açıklamanın tamamı:

“Sevgili öğrencilerimiz, biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiye yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar.Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.

Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum.’