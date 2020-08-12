Pandemi nedeniyle okulların 31 Ağustos'ta açılmayacağı ve Eylül ayına ertelendiği iddia edildi. Gündemden düşmeyen konu hakkında HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

OKULLAR 21 EYLÜL'DE Mİ AÇILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılı için planlanan takvimin değiştiğini iddia eden HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın açıklamasına göre, 17 Ağustos günü özel okullar açılışını online, yani uzaktan eğitim olarak başlatılacak, tam açılışını 21 Eylül tarihinde gerçekleştirecek.

Bu durum 31 Ağustos’ta açılması planlanan devlet okulları için de geçerli olacak.

Devlet okulları da 31 Ağustos’ta online, yani uzaktan eğitim ile başlayacak, 21 Eylül’de de geçmişte olduğu gibi normal eğitim sistemine geçecek.

KARAR İÇİN BİLİM KURULU İLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamanın devamında, okullara bu süre içinde hazırlık yapma ve yeni sisteme adapte olması için zaman tanımak amacıyla bu tartışmanın yapıldığı, Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Bilim Kurulu'nda bu alanda görevli bilim insanlarıyla da konunun görüşüldüğü belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlık tarafından 11.08.2020 tarihinde yapılan resmi açıklamada, ''2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır.

Yarınki Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır'' denildi.