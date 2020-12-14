Okullar 4 Ocak'ta açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak Kabine toplantısı?

Merakla beklenen Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'de yapılacak. Son alınan kararlara ek tedbirlerin alınıp alınmayacağının konuşulacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında en büyük gündem maddesi eğitim alanında olacak. Peki Okullar 4 Ocak'ta açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

4 OCAK’TA OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve okulların durumu ile ilgili ilk açıklamasında "4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız." İfadelerine yer vermişti.

Bakan Selçuk Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamasında ise "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz" dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk’un bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamasında “Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz” ifadeleri göz önüne alınırsa covid-19 vaka ve ölü sayılarında gerileme yaşanmadan okulların açılmayacağı söylenebilir.

Alınan tedbirlerin okulların açılışını 4 Ocak’a yetiştirip yetiştirmeyeceği ise önümüzdeki günlerde açıklanacak olan vaka sayıları ile birlikte netleşmiş olacak.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

YILBAŞI YASAK KARARI AÇIKLANABİLİR

Kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri de yılbaşında yasak uygulanıp uygulanmayacağı. 31 Aralık Perşembe günü başlayacak sokağa çıkma yasağının hafta sonu da dahil edilerek dört gün olacağı iddia ediliyor.

KİRA YARDIMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantısında ele alacağız” açıklamasında bulunmuştu. Bugün düzenlenecek toplantı da bu konunun da gündemde olması bekleniyor.