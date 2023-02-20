Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!

Kahramanmaraş'da meydana gelen deprem sonrası 81 ilde okular tatil edilmişti. İstanbul'da dahil 71 il de okullar Pazartesi günü itibariyle ders başı yaptı. İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için yollara çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 75'İ BULDU

Yarıyıl tatilinin bitmesi ve okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.45 itibariyle yoğunluk yüzde 75 olarak ölçüldü.

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Saat 10 itibarilyel İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 54'e kadar geriledi.