Okullar açılırken seçilen çantalara dikkat etmek gerekiyor

Bilecik'te okul, kadın çantası ve valiz satışı yapan Ercan Gökenç, çanta alırken dikkat edilmesi gereken uyarıları bir kez daha hatırlattı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Okullar açılırken seçilen çantalara dikkat etmek gerekiyor

Bilecik'te okul, kadın çantası ve valiz satışı yapan Ercan Gökenç, çanta alırken dikkat edilmesi gereken uyarıları bir kez daha hatırlattı.

Bilecik'te mağazada çanta satışı yapan esnaf Gökenç velileri uyardı. Çantalarda her zaman için rahatlık ve kolay taşınabilmesini belirten Gökenç, "Çantaların orijinal olmasına dikkat edilmeli. Çantanın içine çeşitli defter, kitap koyarak ağırlık yapılıyor ve bunlar sırt ağrısına, omuz ağrısına ve boyun ağrısına sebep oluyor. Çantalarda her zaman en rahat olanına dikkat etmemiz gerekiyor. Alacağımız çantanın orijinal olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bel hizasının 5 santim yukarısına kadar gelen çantalar tercih edilmelidir"

Okulların açılmasına günler kala yoğunlaşan çanta satışlarında fiyatlar ise geçen seneye oranla pek bir fark olmadığını belirten ve çanta satışını 150 TL'den başlatan esnaf Gökenç, "Geçen seneye göre büyük bir fark yok. Bizler orijinal çanta satıyoruz. Her zaman için kaliteli bir ürünü satışa sunuyoruz. Yıllardır burada bu mesleği yaptığımızdan dolayı müşterilerle aramızda bir güven oluşuyor. Bizim çantalarımıza güvenip ilk bizi tercih ediyorlar. Ben öncelik olarak her zaman daha hafif, daha rahat, omuz ve sırt kısımlarına zarar vermeyecek çantalarını satışa sunuyorum. Bel hizasının 5 santim yukarısına kadar gelen çantalar tercih edilmelidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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