Okullar açılmazsa ne olacak? MEB iki ayrı senaryo hazırladı

Türkiye'de Mart ayından bu yana koronavirüs tedbirleri uygulanıyor. Salgının önüne geçmek için uygulanan ve hayati öneme sahip olan tedbirlerden biri okulların kapatılması oldu. Bu süreçte öğrenciler uzaktan ve çevrimiçi eğitim görmeye başladı. Normalleşme süreci sonrası da Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Ancak salgının seyri de okulların açılıp açılmamasında etkili olacak. Bakanlık, okulların açılması ya da açılmaması üzerine iki farklı senaryo hazırladı.

BİRİNCİ SENARYO

Birinci senaryo, uzaktan eğitim. Okulların açılmaması üzerine kurgulanan bu modelde öğrenciler daha aktif olarak canlı sınıf uygulamaları üzerinden eğitim alacak. EBA ve EBA TV üzerinden geçen döneme göre daha aktif bir eğitim modeli uygulanacak.

İKİNCİ SENARYO

İkinci senaryo ise yüz yüze eğitimin ağırlıkta olduğu hibrit model. Haftalık 40 saatlik dersler 20 saate indirilecek. Sınıflarda öğrenci sayısı azaltılacak. Öğrenciler bölünerek pazartesi-çarşamba-cuma ve salı-perşembe-cumartesi okula gelecek. Bakanlığın tercih ettiği ise yüz yüze eğitimin ağırlıkta olduğu hibrit model. (Hürriyet)

Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?