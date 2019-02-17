Okullar Arası badminton müsabakaları sona erdi

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Okullar arası Gençler Badminton müsabakaları 11-15 Şubat 2019 tarihinde yapıldı.

Tecde Spor Salonunda yapılan ve birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Ödül töreni yapıldı. Ödül törenine, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, tertip komitesi üyeleri Gökhan İleri, beden eğitimi öğretmenleri, okul idarecileri ve sporcular katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan yaptığı açıklamada, "Spora katkı sağlayan başta velilerimize, müsabakalara katılan sporcularımıza, emek veren beden eğitimi öğretmenlerine, antrenörlere ve okul idarecilerine teşekkür ederiz" dedi.

Okullar arası Gençler badminton kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması şöyle oluştu:

Erkekler

1. Şehit Kemal Özalper Endüstri ve Ticaret Meslek Lisesi 2. Tecde Anadolu Lisesi 3. Malatya Spor Lisesi 4. Kerem Aydınlar Lisesi.

Kızlar

1. Battalgazi Anadolu Lisesi 2. 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. Malatya Anadolu Lisesi 4. Malatya Spor Lisesi.

Kaynak: İHA