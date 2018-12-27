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  3. Okullar arası Hentbol Yıldız Erkekler il Birinciliği Müsabakaları tamamlandı

Okullar arası Hentbol Yıldız Erkekler il Birinciliği Müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldız Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okullar arası Hentbol Yıldız Erkekler il Birinciliği Müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldız Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

İl Müdürlüğü Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 6 takımdan toplam 84 sporcu katıldı.

Kıran kırana geçen müsabakaların ardından 1. Ahmet Paşa Ortaokulu, 2. Salih Avgın Paşa Ortaokulu, 3. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu ve 4. Şıh Mehmet Gazioğlu Ortaokulu oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Okullar arası Hentbol Yıldız Erkekler il Birinciliği Müsabakaları tamamlandı

Okullar arası Hentbol Yıldız Erkekler il Birinciliği Müsabakaları tamamlandı

Kaynak: İHA

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