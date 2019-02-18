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  3. Okullar Arası Hentbol Yıldız Kızlar il Birinciliği Tamamlandı

Okullar Arası Hentbol Yıldız Kızlar il Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Hentbol Yıldız Kızlar İl Birinciliği tamamlandı.

Okullar Arası Hentbol Yıldız Kızlar il Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Hentbol Yıldız Kızlar İl Birinciliği tamamlandı.

İl Müdürlüğü Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalara 9 takımdan 126 kız sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Sahra-Galip Özsan Ortaokulu birinci, Yemliha Merkez Ortaokulu ikinci, İzzet Öksüzkaya Ortaokulu üçüncü ve Mehmet-Şehime Germirli Ortaokulu dördüncü oldu.

Müsabakalarda ilk iki dereceyi elde eden takımlarımız 14-17 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak olan grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Turnuva sonucunda ilk iki sırayı elde ederek ilimizi grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazanan takımlarımızı tebrik ederek başarılar diledi.

Okullar Arası Hentbol Yıldız Kızlar il Birinciliği Tamamlandı

Okullar Arası Hentbol Yıldız Kızlar il Birinciliği Tamamlandı

Kaynak: İHA

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