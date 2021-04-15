Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne kadar süre kapalı kalacağını, uzaktan eğitimin ne zaman sona erebileceğini açıkladı. Peki Okullar ne kadar kapalı kalacak? Okullar Haziran'a kadar kapalı mı 2021? Uzaktan eğitim ne kadar sürecek?

OKULLAR NE KADAR KAPALI KALACAK?

Ziya Selçuk, Sabah'a yaptığı açıklamada 1 Mayıs'a kadar okulların kapalı kalacağını açıkladı.

OKULLAR HAZİRAN'A KADAR KAPALI MI 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin en az 15 gün boyunca süreceğini belirtti. Selçuk, ''Okulların yeniden açılıp açılmayacağı yine salgının seyrine bağlı.'' dedi. Buna göre vaka sayılarına göre konu yeniden Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

UZAKTAN EĞİTİM NE KADAR SÜRECEK?

Bakan Selçuk'un açıklamalarına göre okulların Mayısa kadar açılmayacağı kesinleşti. Mayıs ayında ise vaka sayıları düşerse kabine toplantısının ardından durum yeniden değerlendirebilir. Ancak okulların sık sık açılıp kapanması nedeniyle bu kez vakalar minimum seviyeye inmeden yüz yüze eğitime başlanmayacağı öngörülüyor. Uzaktan eğitimin ne kadar süreceği Mayıs ayındaki toplantı sonrası belli olacak.

Selçuk, şunları kaydetti: "Vaka sayıları azaldığında okullarımızın kapılarını yüz yüze eğitim için açıyor, risk gördüğümüz dönemlerde uzaktan eğitime geçmek durumunda kalıyoruz. Yüz yüze eğitime başlayabilmek için büyük bir çaba göstermiş, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin kıymetli dikkatleriyle çocuklarımıza okullarımızın kapılarını açabilmiştik.



Ancak ülke genelinde vaka sayılarındaki artış, bir kez daha yüz yüze eğitime ara vermemiz ve uzaktan eğitime geçmemiz gerektiğine işaret etti. Yüz yüze eğitime verdiğimiz bu aranın son olmasını yürekten diliyorum. Çocuklarımıza lütfen iletelim, okullarımız onlarındır, öğretmenlerimiz her zaman yanlarındadır.



Bu süreci birlikte yönetiyor, birlikte omuzluyoruz ve birlikte atlatacağız."

Kaynak: Bölge Gündem