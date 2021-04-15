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Okullar ne kadar kapalı kalacak? Okullar Haziran'a kadar kapalı mı 2021? Uzaktan eğitim ne kadar sürecek?

Koronavirüs salgınındaki vaka artışları yüz yüze eğitime yeniden ara verilmesine neden oldu. Okul öncesi ve 8 ile 12.sınıflar hariç diğer tüm kademelerde uzaktan eğitime geçildi. Yaz tatilinin yaklaştığı şu günlerde okulların kapatılması bir çok soruyu da gündeme getirdi. Peki Okullar ne kadar kapalı kalacak? Okullar Haziran'a kadar kapalı mı 2021? Uzaktan eğitim ne kadar sürecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çok merak edilen soruları yanıtladı.

Okullar ne kadar kapalı kalacak? Okullar Haziran'a kadar kapalı mı 2021? Uzaktan eğitim ne kadar sürecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne kadar süre kapalı kalacağını, uzaktan eğitimin ne zaman sona erebileceğini açıkladı. Peki Okullar ne kadar kapalı kalacak? Okullar Haziran'a kadar kapalı mı 2021? Uzaktan eğitim ne kadar sürecek?

OKULLAR NE KADAR KAPALI KALACAK?

Ziya Selçuk, Sabah'a yaptığı açıklamada 1 Mayıs'a kadar okulların kapalı kalacağını açıkladı.

Okullar ne kadar kapalı kalacak? Okullar Haziran'a kadar kapalı mı 2021? Uzaktan eğitim ne kadar sürecek?

OKULLAR HAZİRAN'A KADAR KAPALI MI 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin en az 15 gün boyunca süreceğini belirtti. Selçuk, ''Okulların yeniden açılıp açılmayacağı yine salgının seyrine bağlı.'' dedi. Buna göre  vaka sayılarına göre konu yeniden Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

Okullar ne kadar kapalı kalacak? Okullar Haziran'a kadar kapalı mı 2021? Uzaktan eğitim ne kadar sürecek?

UZAKTAN EĞİTİM NE KADAR SÜRECEK?

Bakan Selçuk'un açıklamalarına göre okulların Mayısa kadar açılmayacağı kesinleşti. Mayıs ayında ise vaka sayıları düşerse kabine toplantısının ardından durum yeniden değerlendirebilir. Ancak okulların sık sık açılıp kapanması nedeniyle bu kez vakalar minimum seviyeye inmeden yüz yüze eğitime başlanmayacağı öngörülüyor. Uzaktan eğitimin ne kadar süreceği Mayıs ayındaki toplantı sonrası belli olacak. 

 Selçuk, şunları kaydetti: "Vaka sayıları azaldığında okullarımızın kapılarını yüz yüze eğitim için açıyor, risk gördüğümüz dönemlerde uzaktan eğitime geçmek durumunda kalıyoruz. Yüz yüze eğitime başlayabilmek için büyük bir çaba göstermiş, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin kıymetli dikkatleriyle çocuklarımıza okullarımızın kapılarını açabilmiştik.
 
Ancak ülke genelinde vaka sayılarındaki artış, bir kez daha yüz yüze eğitime ara vermemiz ve uzaktan eğitime geçmemiz gerektiğine işaret etti. Yüz yüze eğitime verdiğimiz bu aranın son olmasını yürekten diliyorum. Çocuklarımıza lütfen iletelim, okullarımız onlarındır, öğretmenlerimiz her zaman yanlarındadır.
 
Bu süreci birlikte yönetiyor, birlikte omuzluyoruz ve birlikte atlatacağız." 

Kaynak: Bölge Gündem

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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