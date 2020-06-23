Okullar ne zaman açıklanacak? İlkokul 1.sınıf ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim takvimi

Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'tan beri kapalı olan okulların yeni yılda ne zaman açılacağı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. '' dedi. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların Eylül ayında açılması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi takvimi henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir." demişti.

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim gündemine dair değerlendirmeler yaptı. Telafi eğitiminin hemen arkasından okulların açılmasının planlandığını dile getiren Selçuk, Kovid-19 süreci dolayısıyla şimdiden net tarih vermenin doğru olmayacağını, sürecin açıklanan verilere göre değişebileceğini ifade etti.

Selçuk, "Vaka sayısının artması veya salgının devam etmesi durumunda eğitim öğretim yılının eylülde açılmama veya uzaktan eğitimin kalıcı olma ihtimali var mı" sorusu üzerine, bugün buna yanıt vermenin kolay olmadığını söyledi.

Bakan Selçuk, gelecek dönemde telafi eğitiminin teknik ayrıntıları hakkında daha geniş bilgiler paylaşacaklarını açıklayarak, velilerin bu konuda endişe yaşamaması gerektiğini vurguladı.

"Velilerin istememesi durumunda öğrenciler telafi eğitimlerine katılmayabilir mi?" sorusu üzerine Selçuk, şöyle konuştu:

"Böyle bir durumda velimizi zorlayarak ya da birtakım koşullar öne sürerek bir ortam elbette oluşturmayız. Bizden beklenen şey, çocukların ihtiyacı olan eksiklikleri tamamlamak, ek tedbirler almak isteyen velilerimiz için birtakım ortamlar sağlamaktır. Mesela destekleme yetiştirme kursları da hazırlıyoruz. Okul saatlerinin dışında da çocuklarımız eğer fazladan telafi ya da destek isterlerse bu tür çalışmalarımız da zorunlu olmayan şekilde, destekleme ve yetiştirme kurslarımız da olacak. Telafi eğitimi, normal eğitimin dışında bir eğitim. Yani normal eğitimin kurallarının dışında bazı kurallar da söz konusu olabilir. Daha esnek olabilir."

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?

Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

* Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

* 69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.

* 66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

* 72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

Açıklama : Çocuğunuzu ilkokula kaydettirecekseniz eğer kayıt olacağı yıl için Eylül ayında 69. ayını tamamlamalıdır. 69 aydan daha küçük çocukların ilkokula kaydolması için gerekli açıklama aşağıda yapılmıştır.

TELAFİ EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum sürecinin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan eğitimler üç hafta sürecek.

TELAFİ EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacağını belirterek telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz” dedi.

TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen TBMM Genel Kurulu'nda koronavirüs nedeniyle eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme ile kabul edildi. Telafi eğitimi, bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim süreci oluyor.