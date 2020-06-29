Okullar ne zaman açılacak 2020-2021 ?

Mart ayından bu yana ülkeyi esir alan koronavirüs salgını eğitim öğretimi de vurdu. Bu nedenle ülke genelinde yüz yüze eğitime ara verildi ve mart ayının ortalarından itibaren de uzaktan eğitime geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir.” açıklamasında bulunmuştu.

2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Her yıl eylül ayında açılan okulların bu yıl da eylül ayında açılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre de okulların 7 Eylül'de açılacağı gündemde. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi. Salgının yeniden hortlamaması halinde şimdilik tarihte bir değişiklik görülmüyor. Yeni bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer alacaktır.

BAKAN SELÇUK'TAN OKULLARIN AÇILMASINA İLİŞKİN KONUŞMASI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihi ile ilgili son yaptığı açıklamada, herhangi bir takvim belirtmenin doğru olmadığını söyledi. Okullar en güvenli zamanda ve en güvenli şekilde açılacak diyen Ziya Selçuk, tarihi ve uygulama şeklini bilimsel verilerin belirleyeceğini ifade etti. Ziya Selçuk: ‘’Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur.’’ şeklinde görüşünü belirtti.

YAZ OKULU (EBA TV) TARİHİ NE ZAMAN?

TRT EBA TV üzerinden görülmeye başlanan dersler bugün (29.02.2020) ilk yayınını gerçekleştiriyor. Yaz boyunca devam edecek derslere katılım zorunluluğu bulunmuyor. Yaz okulu, 29 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında 9 hafta boyunca EBA TV kanallarından verilecek. Programlar için ana temalar, 'çocuk dostu eğitim yayınları', 'genç işi içerikler', 'çift kanatlı eğitim', ve 'yeni nesil öğrenme ve etkileşimli sunumlar' olarak belirlendi.

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