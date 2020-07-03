Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığının bugün 81 ile gönderdiği genelgeyle Okullar ne zaman açılacak 2020? Okullar ne zaman kapanacak? sorularının cevabı belli oldu. İşte 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimine göre detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ile yollanan 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimine göre okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 Pazartesi olarak belirlendi. Bu doğrultuda öğrenciler 31 Ağustos günü okul zilinin çalmasıyla ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 2020-2021 eğitim öğretim döneminde son ders zili 18 Haziran 2021 Cuma günü çalacak.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Birinci dönemin içinde ilk ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İlk dönem 20 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2021 Cuma günü bitecek.

2020-2021 eğitim öğretim döneminin ikinci döneminde ara tatil 12 Nisan Pazartesi 2021'de başlayacak, 16 Nisan Cuma 2021'de sona erecek.