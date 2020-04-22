Okullar ne zaman açılacak? Bakan Koca yanıtladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilen okulların ne zaman açılacağı konusundaki soruyu yanıtladı. Bakan Koca, soruya "Şu an erken dönemde okulların açılması düşünülmüyor ama ne zaman açılabileceği önümüzdeki haftaların seyrine göre gündem olabilir" yanıtın verdi.
Bakan Koca, Bilim kurulu toplantısının ardından koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir basın mensubunun "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu da yanıtladı.
Baka Koca, basın mensubunun yönelttiği soruya "Şu an erken dönemde okulların açılması düşünülmüyor ama ne zaman açılabileceği önümüzdeki haftaların seyrine göre gündem olabilir." cevabını verdi.
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