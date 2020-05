Okullar ne zaman açılacak? Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı gerçekleşti. Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki Okullar ne zaman açılacak? | Eylül'e kadar okul yok mu? Ayrıntılar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugün 15:40 gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağının da belirleneceği bu toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okulların açılıp açılmayacağına ilişkin olarak "Eğitim-öğretim yılı sona erdi." açıklamasında bulundu.

EYLÜL'E KADAR OKUL YOK MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim yılının Eylül ayında başlayacağını açıkladı.,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Artık son haftasına girdiğimiz Ramazanı Şerif'in en büyük müjdelerinden olan ve yarın idrak edeceğimiz leylei kadrinizi tebrik ediyorum.

Ülkemizde Suriye'de, Libya'da ve dünyanın başka yerlerinde mubarek günlerde bile masumların kanını akıtmaktan çekinmeyen teröristleri ve zalimleri Rabbim kahhar sıfatıyla kahretsin diyorum.

İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylem ile CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı aynı gayeye yöneliktir.

Varlık sebeplerini bu milletin yokluk ve acı çekmesine bağlayanların artık makyajları yetmiyor. İnsanların işine, aşına, ekmeğine, sağlığına gösterdiğimiz hasssasiyetle özellikle bu tahammül edemeyen kirli zihniyet iki olayda kendini açıkça ifşa etmiştir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilere saldıranların hesabını elbette milletimiz sandıkta görecektir.

Eli kanlı teröristler ve uzantılarıyla gizli açık ittifaklara girenlerin yakasından milletimizin eli eksik olmayacaktır. Bu kanayan yarayı kalıcı olarak çözmek için gayret göstermiştik. Bu samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bu gün üç beş milletvekilliği ve belediye başkanlığı için düştüğü zilleti takip ediyoruz.

Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle ittifaka, ülkesini yurt dışında karalamaya kadar her türlü kepazeliği sergileyenler için yolun sonu görünmüştür. Demokrasiden ve milli iradeden ümitlerini kestikleri için her fırsatta darbe, cunta, kaos, felaket çığırtkanlığı bekleyenler cevabı her zaman olduğu gibi milletimizden alacaklardır.

Ülkenin ortak değerlerini istismar ederek foyaları birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakta kalmayacak aynı zamanda bu hastalıklı siyasetçilerden kurtulacaktır.

VEFA SOSYAL DESTEK GURUBUNA TEŞEKKÜR

Bu vesile ile bir kez daha salgın döneminde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize hizmet için gece gündüz çalışan Vefa Sosyal Destek grubu çalışanlarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tüm sağlıkçı ve emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bu haftaki kabine toplantısının en önemli konusu koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerdir. Fiziki mesafeye riayet, gıda, kamu güvenliği ve temizliği ve salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor. Küresel düzeyde etkili olan tehdidin ortadan kalkması, sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür.

Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp, günlük hayatı durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemeliyiz. Ne ülkemizde ne de dünyada hiçbir şey birkaç ay öncesi gibi olmayacaktır. Hayatımızı tedbir öncelikli yeni düzene göre yürütmek mecburiyetindeyiz. Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz.

Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sokakta, işyerinde, toplu taşıma alanında, sosyal hayatın her alanında insanlarla aramızda en az 1,5-2 metre mesafe bırakacağız, ellerimizi her fırsatta yıkayacağız. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelecektir.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkıp kalabalığa karışmamak çok önemlidir. Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayısı oldukça düşük düzeydedir. Hizmete açtığımız, açmak üzere olduğumuz hastane ve personelle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz.

BAŞAKŞEHİR HASTANESİ'NİN ADI CAM VE SAKURA HASTANESİ OLDU

Başakşehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı ile açıyoruz. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak ismini belirledik. Çam bizi, Sakura Japonya'yı temsil etmesini istedik.

Son iki ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde tedbir, teşhis, tedavi konusunda ciddi birikime sahip olduk. Hasta, ölüm oranımızın düşüklüğü, vakaların yayılma hızını kontrol altına alma sistemimiz, yenilikçi tedavi yöntemlerimiz takdirle takip ediliyor.

Artık koronavirüs veya benzeri salgın hastalıklara karşı eskisinden daha hazırlıklı durumdayız. Her gün şeffaf şekilde paylaşılan veriler oranların yatay şekile geçtiğini gösteriyor. Normalleşme takviminin sürmesi vaka sayısının çok daha aşağı inerek sıfırlanmasıyla mümkündür. Salgının seyrinde olumsuz yönde gelişme olursa bazı tedbirleri çok daha sert şekilde yeniden uygulamak durumunda kalabiliriz.

TEK BİR İHMAL AĞIR SONUÇLAR ORTAYA ÇIKARABİLİR

Vatandaşlarımızdan belirlenen kurallara uyulmasını tekrar tekrar rica ediyorum. Tek bir ihmalin dahi ağır sonuçlar ortaya çıkartabildiği bu süreci kendimizin ve evlatlarımızın güvenli geleceği için hep birlikte sahiplenmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığımızın koordinasyonuyla ve Sağlık Bakanlığı ve kurumlarımızla işbirliğinde normalleşmeyi adım adım hayata geçiriyoruz.

1 haftalık dönemde bazı illerimizdeki küçük sıkıntılar dışında uygulamanın sorunsuz yürüdüğünü görüyoruz. Bir önceki hafta şehirlerarası giriş çıkış yasağını kaldırdığımız 7 ilimize, geçtiğimiz hafta 9 ilimizi ilave etmiştik. Halen 15 ilimizde Cumartesi gününden beri devam eden ve yarın gece sona erecek olan sokağa çıkma sınırlamasına riayet eden vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum.

KARADENİZ'E ÇAY HASADI İÇİN GİTMEK İSTEYENLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ BİTİŞİYLE GİDEBİLECEKLER

Çay hasadı için Karadeniz'e gitmek isteyen vatandaşlarımız yarın gece sokağa çıkma sınırlandırılmasının bitişiyle gidebileceklerdir. Tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret faaliyetleriyle ilgili her hususta vatandaşlarımıza kolaylık gösteriyor destek veriyoruz.

Salgın döneminde alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. Sosyal koruma kalkanı ile yaklaşık 5,5 milyon dar gelirli vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladık. Yine kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakit desteği ile 4,5 milyonu aşkın vatandaşımıza 6 milyar lira kaynak aktardık. Yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek bu zor günde milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik.

Sanayicimize sigorta priminden, krediye kadar pekçok destek veriyoruz. Türkiye'nin destek programları kağıt üzerinde değil fiilen gerçekleşen uygulamalardan oluşuyor. Bilim Kurulumuzun hassasiyetleri çerçevesinde normalleşme takvimini gelişmelere göre sürdüreceğiz.

Yeni normalleşme adımları şunlardır:

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları gösteren rehberler yayınlandı.

Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

SEYAHAT KISITLAMASI 15 GÜN UZATILDI

15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz.

CAMİLER 29 MAYIS CUMA NAMAZIYLA İBADETE AÇILIYOR

60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.

Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.

Yarın ülkemizin abide eserlerinden Ilısu Barajı'nın ilk tribünün devreye alınma törenini yapacağız. Çarşamba günü adli yargı hakim ve savcılarımızın kura törenine telekonferansla katılacağız. Bayramdan sonra inşallah DSİ'nin ülkemizin birçok yerindeki barajlarının açılışını yapacağız. Bakanlık ve kurumlarımızın her biri sorumluluk alanlarıyla ilgili yoğun çalışmalar sürdürüyor.