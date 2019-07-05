Okullar ne zaman açılıyor? Okulların açılmasına kaç gün var? Okul ne zaman açılacak?

Okulların kapanmasıyla yaz tatili süreci başladı. Yaz tatili devam ederken de bir taraftan derslerin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki okullar ne zaman açılıyor 2019? 2019 - 2020 MEB Takvimi nasıl? Okulların açılmasına kaç gün var? Yaz tatili ne zaman bitecek? Tüm cevaplar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

TENEFFÜS SÜRESİ NE KADAR OLDU?

Yapılan değişiklikte, “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca okula başlama yaşı da 66 aydan 69 aya çıkarıldı. 66, 67 ve 68 aylık çocukların da velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek.

OKULLARDA YENİ TATİL DÜZENİ NASIL OLACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaz tatillerinin iki hafta kısalacağını, o iki haftanın ise ara tatil olacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak" dedi.

2019'DA HANGİ RESMİ TATİLLER VAR?

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

29 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı

İLKOKULA KAÇ YAŞINDA BAŞLANACAK?

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığının iznine bağlı olmaya devam edecek. Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlı olacak.

Mevcut düzenlemede Milli Eğitim Bakanlığı, bu gibi yurt ve kurumları, tespit edeceği esaslara göre denetlerken, kanunla denetim görevi ilgili bakanlıklara veriliyor.

Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Kanunla, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak.

İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Ziya Selçuk, 1961'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde lisansını, aynı üniversitede gelişim psikolojisi alanında yüksek lisansını yapan Selçuk, 1989'da Hacettepe Üniversitesi’nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamladı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı.

TED Üniversitesi'nin yanı sıra, çok sayıda özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunu gerçekleştiren Selçuk, Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesi.

2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yapan Selçuk, müfredat reformunu yürüttü. AB müzakerelerinde de eğitim ve bilim başlığı görüşülürken Türkiye'yi temsil etti.

iya Selçuk'un insan ilişkileri, gelişim, öğrenme, çocuklarda dikkat eksikliği, rehberlik uygulamaları gibi alanlarda çok sayıda kitabı, hakemli dergilerde basılmış makaleleri bulunuyor.

İngilizce bilen Selçuk, evli, üç çocuk sahibi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Tek güvencem öğretmen arkadaşlarımız meslektaşlarımız. Bu iş yükselecekse bir bayrak yükselecekse tümüyle öğretmen arkadaşlarımızın omuzlarında yükselecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Selçuk, görevini İsmet Yılmaz’dan devraldı. Selçuk, yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini dünyayla rekabet anlamında yeni bir çağın müjdelerini ortaya koymak gibi bir gayretin içinde olduğunu görüyorum şahsım adına. Böyle bir dönemde Milli Eğitim Bakanlığını şahsıma tevdi eden cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitim alanında emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, “Emek kutsaldır. Bir gün dahi bizim eğitim sistemimize emeği geçmiş olan meslektaşlarımızın hukuku bizim açımızdan değerlidir. Bu hukuk geniş kitleleri ilgilendiren bir hukuk. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen büyük Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi,15 Temmuz şehitlerimiz dahil, Türk bayrağımın dalgalandığı her yerde şanla şerefle görev yapan şehit olan öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.