Okullar ne zaman kapanacak 2019? Karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman?

Yaz aylarına girmemizle ve Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte öğrenciler arasında okulların kapanma tarihi merak edilmeye başlandı. Peki okullar ne zaman kapanacak? Okullar ayın kaçında kapanacak? Okullar yaz tatiline ne zaman girecek? Ramazan Bayramı ve yaz tatili birleşecek mi? Tüm cevaplar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2018-2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylelikle öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.

2018-2019 eğitim öğretim yılına göre ikinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

OKULLAR ERKEN KAPANACAK MI?

Daha önceden yaz tatiline ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya'da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye'nin yüzde 90'ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80'i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 gün olabilir” demişti.

BAYRAM TATİLİ VE YAZ TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

Ramazan Bayramı 2019 yılında 4 Haziran – 6 Haziran arasında kutlanacak. Resmi bayram tatili ise 9 güne çıkarıldı. Yani okullar 2 – 9 Haziran arasında (2 ve 9 Haziran’da dahil) tatil olacak. Bu nedenle yaz tatilinin Ramazan Bayramı tatili ile birleştirilmesi ihtimali de sık sık öğrenci ve veliler tarafından dile getiriliyor. Bununla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak iki tatil birleştirilirse; okullar 1 Haziran Cuma günü kapanmış olacak. Ama başta da belirttiğimiz gibi henüz bu durumla ilgili herhangi resmi bir açıklama bulunmuyor.

2019 RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?

01 Ocak Salı Yılbaşı

23 Nisan Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos Cuma Zafer Bayramı

29 Ekim Salı Cumhuriyet Bayramı

YAZ TATİLİ SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Okullarda 3 aylık yaz tatili uygulaması değişebilir. Sinyali Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK'te yayınlanan 40 programında verdi. Peki, bakanlığın üzerinde çalıştığı tatil formüllerinde neler var? İşte detaylar...

Çalışma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ile de görüştü. Hatta turizm sezonu eylül ve ekim aylarını da içine aldığı için turizm otelcilik öğrencilerinin kasım ayında okula başlamaları ve daha çok eğitimlerin pratiğe yönelik olması planlanıyor.

İllere göre eğitim takviminin hazırlanmasının nedenlerinden biri de tarım bölgelerinde eğitimde yaşanan sorunlar oldu. Çünkü tarım işçilerinde ailelerine yardım eden çocuklar okula devam sorunu yaşıyor. Örneğin en erken hasat, Çukurova'da mayıs ayında başlıyor. Yani okulların açık olduğu dönemde. İşte bu sebepten dolayı öğrencilerin eğitimi aksattığı dikkat çekti. Hazırlanan eğitim planlamasında tarım tarihleri de dikkate alınacak.

Yapılacak düzenleme de bölgelerin mevsim şartları da göz önünde bulundurulacak. Örneğin doğuda kışın yaşanan olumsuzluklardan kaynaklı okula erişimin zor olması da eğitim tarih planlamasında kriterlerden biri olacak.

YAZ TATİLİNDE ÖĞRENCİLER NELER YAPABİLİR?

Her halükarda başarılı karnelerinden sonra onları ödüllendirin. Başarılarının, farkında olmalarını sağlayın.

Çocuklarınız ile birlikte tüm yaz tatilini kapsayacak bir zaman planlanmasını birlikte yapın ve buna karşılıklı uyun.

Zaman planlaması içinde her gün 30 dakika – 1 saat arası, mutlaka ders tekrarına fırsat yaratın.

Spor ve sanat gibi faaliyetlere de ağırlık verilen, bir aylık yaz okuluna gitmeleri, eğlenceli bir öğrenme temposunun bir süre daha devam etmesini sağlayacak ve faydalı olacaktır.

Her gün yarım saat mutlaka kitap okunması, okuma alışkanlığının devam etmesi, dil bilgisinin gelişmesi açısından önemlidir.

Aile ile birlikte deniz tatili yapılması, bedenin iyot ve D vitamini depolaması ve kışa hazır olması açısından faydalıdır.

Çocuklarınıza hayallerini sorun. Hayallerine giden yol için birlikte plan yapın ve destek olun.

Onlarla iletişim kurun. Kelimelerin ötesine geçin ve çocuklarınızın ağzından çıkan kelimeleri, onların dünyasındaki anlamları ile anlamaya çalışın. Yani empatik dinleme yaparak iletişim kurun.

Gerek ev içinde gerekse de dışında ortak etkinlikler yapın. Evde kutu oyunu oynamak, dışarıda birlikte baba –oğul basketbol oynamak veya çocuklarla birlikte sinemaya gitmek gibi.

Arkadaşları, yaşıtları ile zaman geçirmeleri için fırsatlar yaratın. Programlar yapın.

YAZIN ANAOKULLARINA MÜJDE

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklar için temmuz ve ağustosta iki aylık yoğunlaştırılmış ücretsiz anaokulu eğitimleri düzenleyecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bakanlık, beş yaşta brüt yüzde 84 olan okul öncesi eğitime her çocuğun ilkokula başlamadan en az bir yıl devamını sağlamak, bu oranı daha yükseğe çekmek, sonra da eğitimi zorunlu hale getirmek için harekete geçti. Yaz tatilinde boş olan okulların kapısı açılacak.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından koordinasyonu yapılan çalışmayla, okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklar için bu yıl temmuz ve ağustosta bir uygulama yapılacak. Okullarda, daha önce hiç anaokulu eğitimi almamış, özellikle 2019-2020 eğitim öğretim döneminde birinci sınıfa başlayacak çocuklar için iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimleri düzenlenecek. Yönetmelik gereği geçmiş yıllarda da uygulanan yaz okulu modelinden daha fazla çocuğun yararlanabilmesi için kırtasiye ve beslenme desteği de verilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK KİMDİR?

1 Mayıs 1961 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ziya Selçuk, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlamış ve aynı üniversitede Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Daha sonra doktora eğitimine devam eden Selçuk, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamlamıştır. Sonrasında Gazi Üniversitesi'nde görev yapan Ziya Selçuk, doçent ve profesör unvanlarını almaya hak kazanmıştır.

Çok sayıda özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunu üstlenen yeni Milli Eğitim Bakanı, TED Üniversitesi'nin de kurucusu ve aynı zamanda Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısıdır. Müfredat reformunda başarıya imza atan Selçuk, 2003-2008 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu başkanlığını yürütmüştür.

İngilizce bilen Selçuk, evli ve üç çocuk babasıdır. Özel Maya okullarının kurucusu olan Ziya Selçuk, Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme ve mizaç konularında çok sayıda araştırmaya imza atmıştır. Selçuk aynı zamanda Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesidir.

Cumhurbaşkanı hükumet sisteminin ilk Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk, "Yepyeni bir heyecanla yepyeni bir hizmetin hep birlikte, bir ortak dil üzerinden inşa edilmesinin peşindeyiz." diyerek yeni görevine ilişkin ilk değerlendirmeyi yaptı.

BAKAN ZİYA SELÇUK'UN ESERLERİ NELERDİR?

·İnsan İlişkilerinde Kendini Açma. Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.

·Gelişim ve Öğrenme. Nobel yayıncılık. Ankara, 1998

·Okul Deneyimi ve Uygulama. Nobel Yayıncılık. Ankara: 1998

·Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar. Pegem, Ankara 2000

·Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Pegem. Ankara. 2000.