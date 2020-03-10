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  3. Okullar tatil edilecek mi? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama

Okullar tatil edilecek mi? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Okullar tatil edilecek mi? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs önlemi nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." 

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