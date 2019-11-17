Okullar tatilde...Tatilde Bursa’ya gidilir

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı'nın dîbâcesi Bursa'nın 9 günlük tatilde muhakkak gezilip manevi makamların ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi. İlk payitaht Bursa; tarihi hanlar ve çarşıları, Ulucami, Yeşil Türbe,Uludağ, Cumalıkızık, Misi ve Gölyazı gibi tarihi turistik güzelliklerinin yanı sıra kebabı, kestane şekeri, tahinli pidesi ile ön plana çıkıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının ilk kez uyguladığı Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeline göre 15 Kasım Cuma günü başlayan il tatil ile Türkiye'nin 81 vilayetinden vatandaşları Bursa'yı gezip göremeye davet eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Tatil boyunca havaların da iyi gittiğini düşünürsek 2-3 günlük kısa ziyaretlerle alakalı başta Ulucami, Emir Sultan, Yeşil Türbe, padişah türbeleri ve külliyeleri, Üftade Hazretleri olmak üzere Bursa'nın bir çok değeri var. Ben her bir vatandaşımızın bu manada Bursa'yı çok rahat gezebileceğini ifade etmek istiyorum. Bursa kışıyla yazıyla ayrı güzel Uludağ ile birlikte düşünüldüğünde kışın çok daha ayrı bir güzel. Bu manada ben tüm vatandaşlarımızı Osmanlının dibacesi Osmanlının ilk başkenti Bursa'ya davet ediyorum" diye konuştu.

Aktaş, "Ülkemizin turizm özelinde önemli hedefleri ve beklentileri var. Cumhurbaşkanımız tarafından bu hedefler revize edildi. Bu hedeflerin altını dolduracak en önemli şehirlerden bir tanesi de Bursa. Dolayısıyla Bursa'mızın bu manada da gerekli yenilenmeyi temin etmesi gerekiyor. İnşallah bakanlıklarımızın destekleri Büyükşehir Belediyemizin imkanları bunlar bir bir hayata geçtiğinde Bursa daha yaşanabilir daha standartları yüksek bir şehir olacak inşallah" diye konuştu.

Bu arada İstanbul-İzmir Otobanı'nın tamamıyla açılmasıyla birlikte Bursa'ya son aylarda İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den düzenlenen günübirlik ya da 2-3 günlük turlarda ciddi artış kaydedildiği, Bursa'nın ilk 9 aylık iç ve dış turizm rakamlarının geçen yıla oranla yüzde 40 artış kaydettiği öğrenildi.

Öte yandan Bursa dünya kentleri arasında yapılan güvenlik endeksi araştırmasında İzmir, Ankara ve İstanbul'u geride bırakarak yüzde 77,34 güvenlik endeksiyle dünyanın en güvenilir 27. şehri ünvanını elde etmişti.

İşte Bursa'da tatilde gezilecek mekanlar:

Hanlar bölgesi

Bursa'nın fethi ile sadece siyasi alanda değil, ticari alanda da bir büyüme izlenmiş olup, Bursa hızla Anadolu ve Rumeli arasında önemli bir ticaret merkez konuma yükselmiştir. Bu nedenle de kentte bir çok han yapılmıştır. Bilindiği gibi Anadolu'nun ticaret yolları üzerinde bulunan ve ticaret yapan tacirlerin gece konaklamaları ve dinlenmeleri için yapılan binalara han, daha büyük olanlarına kervansaray denilirdi. Tarih boyunca önemli bir ticaret kenti olan Bursa için hanlar ve bedestenler ekonominin nabzını ifade etmektedir. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan ticaret bölgesi ; 16. yüzyılda han,bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlamıştır. Erken Osmanlı döneminde yapılan 668 yıllık geçmişiyle Hanlar Bölgesi, Bursa'da çarşı yapısının nasıl oluştuğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu bölgedeki hanlar; Koza Han,Fidan Han,Pirinç Han, İpek Han, Emir Han, Geyve Han,Galle Han,Çukur(Kütahya) Han,Kapan Han,Tuz Han'dır.

Ulu cami

Bursa Ulu Cami, Orhan Gazi Parkının bulunduğu geniş bir alana, Yıldırım Beyazıd zamanında, 1396-1400 yılları arasında yapılmıştır. Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilkidir. Ulu Cami'nin on iki büyük dört köşeli paye üzerine oturan 20 kubbesi bulunmaktadır. Yıldırım Beyazid'in 1396 Niğbolu zaferinden sonra Ulu Cami inşaatına başlanmıştır. Caminin inşaatı bittikten sonra ilk namazı Yıldırım Beyazid, Molla Fenari, Emir Sultan'ın bulunduğu cemaate Somuncu Baba kıldırmıştır.

Yeşil türbe

Yeşil Camii'nin güneyinde bulunan Yeşil Türbe, Yıldırım Bayezid'in oğlu Çelebi Mehmed tarafından 824H. (1421) yılında yaptırılmıştır. Türbenin mimarı Hacı İvaz Paşa'dır.Türbe sekiz köşeli bir yapı olup, dıştan yüksek kasnağı, sivri kubbesi ile karakteristik bir uslubun anlatımıdır. Yapı , sandukaların bulunduğu zemin kat ve kripto vazifesi gören tonozla örtülü bir bodrumdan oluşmaktadır.

Emir Sultan

Üç Osmanlı sultanı dönemlerinde yaşamış Emir Sultan Hazretleri'nin türbesinin Müslüman dünyasında beşinci makam olduğu ileri sürülmektedir. Peygamber Efendimizin soyundan geldiği için "Emir", gönülleri fethettiği için "Sultan" unvanı almıştır. Yıldırım Bayezid'in kızı ve Emir Sultan'ın eşi Hundî Hatun tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilmiştir. Emir Sultan adına yaptırılan cami, Bursa camileri arasında en büyük kubbeye sahip olandır.

Üftade

Bursa'nın manevi büyüklerinden Aziz Mahmud-i Hüdâî Hazretlerinin Hocası Mehmet Muhyiddin Efendi (Üftade Hz).

Bursa" da yaşıyor. Şehir dışından Bursa'ya gelmişseniz Bursa'nın ruhunu anlamak istiyorsanız gezi planınıza mutlaka dahil etmeniz gereken bir yer Üftade Hazretlerinin türbesi. Bursa" da en çok ziyaret edilen türbelerin başında gelir. Üftade türbesi, dergahı ve camii, Bursa gezilecek yerler arasında mutlaka bulunması gereken bir mekan.

Tophane

Bursa'da şehrin tam merkezinde yer alan Tophane, Bursa'nın zirvesinde bir tarih içermektedir. Bursa'nın müthiş manzarasını kuşbaşı bir konumdan seyredebileceğiniz Tophane'de başta Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleri olmak üzere birçok tarihi yapı bulunmaktadır. Mahallenin adı da isminden de anlaşılacağı gibi tepede bulunan toplardan gelmektedir. Osmanlı döneminde topların döküldüğü parkta bugün hala çok sayıda top tepede bulunmakta ve bu toplar ramazan aylarında kullanılmaktadır.

Muradiye Külliyesi

Muradiye Külliyesi, Bursa'da Osmanlı sultanları tarafından yaptırılan son külliyedir. Sultan II. Murad tarafından 1425-1426 yılları arasında yaptırılmış ve içinde bulunduğu semte ismini vermiştir. Cami, medrese, hamam, darüşşifa ve türbeden oluşan Muradiye Külliyesi'ne Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde yapıldığı bilinen türbeler de eklenmiştir.

Osmanlı hanedan üyelerinin türbelerinin yer aldığı külliyede 12 türbe bulunmaktadır. Bursa'nın Osmanlı türbeler şehri olarak anılmasında büyük bir paya sahip olan külliyenin bahçesinde yer alan türbeler, adeta hüznün acı meyveleri gibidir. Fatih Sultan Mehmed'den itibaren 100 yılı aşkın bir dönem içinde peyderpey yaptırılan bu komplekste: II. Murat Türbesi, Hüma Hatun (Hatuniye) Türbesi, Şehzade Alaaddin Türbesi, Şehzade Ahmed Türbesi, Şehzade Mustafa Türbesi, Şirin Hatun Türbesi, Gülruh Hatun Türbesi, Ebe Hatun (Fatih Sultan Mehmed'in Ebesi) , Şehzade Mahmed Türbesi, Mükrime Hatun Türbesi, Gülşah Hatun Türbesi, Saraylılar (Cariyeler) Türbesi bulunmaktadır.

Cumalıkızık

Uludağ'ın eteklerinde kurulmuş Cumalıkızık. İncir ve kestane ağaçları ile çevrili, Osmanlı mimarisinin en çarpıcı örneklerinin yer aldığı 700 yıllık bir anıt köydür burası. Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde çoğu Rumlardan kalma yüzyıllık köylerin aksine, Bursa – Cumalıkızık tam bir "Türk Köyü"dür. Bol oksijenin baş döndürdüğü bu yamaçlarda eski dağ köylerinin havası var.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olarak kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Tanıtım ziyaretlerinin sürdüğü 2 aylık süre içerisinde müzeyi, dünyanın farklı ülkelerinden birçok kişi görme fırsatı buldu. 42 metre açıklığındaki dev kubbe görenleri büyülerken, ekolojik mimarlık anlayışı da müzeye farklılık katıyor.

Misi Köyü

2000 yıllık tarihi geçmişe sahiptir. Günümüzde Gümüştepe Mahallesi adıyla Nilüfer İlçesi'ne bağlanan Misi Köyü'nün çok eski bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Misi Köyü'nün ilk adının Mysia olduğu sanılmaktadır. Milattan sonra 183 yılında Alex adlı bir keşiş, seksen beş kişilik bir maiyetiyle Hıristiyanların öncüleri olarak İnkaya ve Misi köylerine yerleştikleri, "konsül" ün toplanarak İncil tartışması yapıldığı tarihi kayıtlarda mevcuttur. Bugün kalıntılara rastlanılan manastır civarında İncil'in bir nüshasının gömülü olduğuna inanılır. Bu kalıntılar dolayısıyla bölge Hıristiyanlar için de önem taşımaktadır. Bursa'nın merkezine 12 km uzaklıkta olan ve ziyaret edenleri tüm doğallığıyla karşılayan Misi Köyü asma yaprağı, misket üzümü, pekmezi ve şarabıyla çok ünlüdür.

Gölyazı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı köyü, Uluabat Gölü kıyısında yer alan eşsiz gün batımı manzarası,sıcakkanlı insanları ve el değmemiş doğasıyla Türkiye'nin en güzel yerleşkesinden birisidir. Kurtuluş savaşı sırasında Rumların yaşam sürmüş oldukları yerlerin başında bulunan Gölyazı Köyü ardından mübadele yolu ile Türklerin eline de geçmeyi başarmış bulunuyor. Köy girişinin arka kısmında ise antik bir kent bulunmakta ve gelen ziyaretçiler de görebilmektedir. Üstelik günümüz de Gölyazı Köyü Apollon Krallığının merkezi olarak da bilinmekte olduğunu söyleyebiliriz.

Trilye

Bursa'ya 40, Mudanya'ya 11 kilometre uzaklıktaki Tirilye, Marmara Denizi'nin güneydoğusunda, çevresinde zeytinlikler bulunan bir vadinin iki yamacında kurulmuş tarihi bir yerleşimdir… Doğanın tüm güzelliklerini tek bir rota üzerinde gözler önüne seren Tirilye, yalnızca doğal güzelliğiyle anılmanın çok ötesinde bir öneme sahip. 325 yılında Nikaia'da (İznik) toplanan Birinci Ekümenlik Konsülü İncil ile ilgili konuları incelemeye alır. Toplantıya katılanlar arasında görüş ayrılıkları doğar. Muhalifler arasında bulunan Aya Yani, Aya Yorgi ve Aya Sorti adlarında 3 papaz, başpiskopos tarafından aforoz edilir. Kendilerine inanan yoldaşlarıyla birlikte Tirilye'ye gelen bu üç papaz, Trilye'de manastırlar, kiliseler kurarlar. Tirilye'nin adının da zaman zaman Mirzaoba Mahallesi yakınlarındaki Papazini denilen mağarada inzivaya çekildikleri de rivayet edilen bu üç papazdan geldiği söylenir. Trilye'nin bulunduğu bölge tarih içinde Mysialılar, Traklar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar tarafından yönetilmiştir. Eski kayıtlarda yerleşim "Bryllion", "Trigleia", "Trilye/Tirilye" isimleriyle anılan bu mahallenin adı 1900'lü yılların başında Mahmut Şevket Paşa kasabası olarak değiştirilmişse de yerleşim Tirilye olarak anılmaya devam etmiştir. 1963 yılında Zeytinbağı adını almış ve günümüzde tekrar eski adına kavuşmuştur.

Kaynak: İHA