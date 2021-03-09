Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk ekranlarından yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu ve gazeteci Ahmet Hakan, Dicle Canova ve Murat Çelik'in sorularını yanıtladı. Okulların açılmasının ardından yaz tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Selçuk'a da okulların ne zaman kapanacağı sorusu soruldu. İşte Selçuk'un açıklamaları...

2 TEMMUZ'DA OKULLAR KAPANACAK MI 2021?

Başkan Selçuk, ''Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok" dedi.

OKULLAR TEMMUZ'DA MI KAPANACAK?

Ziya Selçuk, "Okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. '' İfadelerini kullandı. Buna göre, yaz tatiline 3 Temmuz'da girilmiş olacak.

YÜZ YÜZE SINAVLARIN İPTALİ KONUSU...

Öte yandan yüz yüze sınavlarla ilgili yaşanan süreci aktaran Selçuk, konuşmasında şunları kaydetti:

"Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız problemler var. Şuanda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz."