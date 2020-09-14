Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İŞKUR aracılığıyla okullara 20 bin personel alımı yapacak. TYP kapsamında gerçekleştirilen alımlarda özel güvenlik görevlisi, bakım onarım ve temizlik için personeller alınacak. Peki TYP-İŞKUR başvuruları ne zaman? TYP-İŞKUR başvuruları nasıl yapılır? TYP İŞKUR başvuru şartları neler? İşte TYP İŞKUR başvuru ekranı...

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen okulların güvenliği temizliği ve bakım onarımı konularında kadrolu istihdam gerçekleştirilemeyen alanlar için geçici süredeki personel başvuruları İŞKUR üzerinden online ALO 170 hattından yapılabilecek.

TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI

TYP ALIMI İLANINA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

18 Yaşını doldurmuş olmak,

Örgün bir eğitime devam etmiyor olmak, açıköğretm öğrencileri başvuru yapabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak,

Daha önce top olarak görev yapmakta iken kendi kusurları nedeniyle çıkartılmamış olmak,

Adayların elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tutarının 1.5 katından fazla olmaması gerekmektedir.

En az ilkokul mezunu olmak başvuru şartları arasında yer almaktadır.

Adaylar 15 Eylül 2020 tarihine kadar ilanlara başvuru yapabilecekler. İstihdamlarında ise 19 Eylül 2020 tarihinde göreve başlayacaklar 18 Haziran 2021 tarihine kadar görevleri devam edecek. Başvuru yapan adaylar için noter kurası yapılacak. Göreve başlayan adayların maaş hakları asgari ücret düzeyinde olacak.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

Van, Çorum, Hakkari, Osmaniye, Aydın, Edirne, Aydın, Nevşehir ve İzmir illerinde bu illere bağlı ilçelerde görevlendirmeler yapılacak.,