Kas hastası olan Fatma Çoban, kas hastalarının hayatına dokunuyorÜZerine dolap devrilen 2 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybettiBilim Kurulu Üyesi Özlü'den acı açıklama: Virüs her ile, mahalleye yayıldı'Bez Bebek' dizisinin küçük oyuncusu Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali şaşırttıSahibinden.com Avrupa’nın en iyi 20 işveren şirketleri arasındaTeknik lise mezunları paylaşılamıyorBrighton - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?14 Eylül 2020 tarihli ve 31244 sayılı Resmi Gazete | TÜBİTAK personel alımı yapacakZeynep Koçak son hali | Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncu Zeynep Koçak'ın değişimiKeçiören Belediyesi'nden 413 vatandaşa istihdam
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Okullara TYP ile personel alımı! TYP-İŞKUR başvuru ekranı|Alım yapılan iller

Okullara TYP ile personel alımı! TYP-İŞKUR başvuru ekranı|Alım yapılan iller

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullara KPSS şartsız personel alımı yapılacak. MEB'e bağlı okullar için yapılacak güvenlik görevlisi, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım ve temizlik alanındaki alımlarda yaş şartı aranmayacak. Peki TYP İŞKUR başvuru şartları neler? İşte TYP İŞKUR başvuru ekranı...

Okullara TYP ile personel alımı! TYP-İŞKUR başvuru ekranı|Alım yapılan iller

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İŞKUR aracılığıyla okullara 20 bin personel alımı yapacak. TYP kapsamında gerçekleştirilen alımlarda özel güvenlik görevlisi, bakım onarım ve temizlik için personeller alınacak. Peki  TYP-İŞKUR başvuruları ne zaman? TYP-İŞKUR başvuruları nasıl yapılır?  TYP İŞKUR başvuru şartları neler? İşte TYP İŞKUR başvuru ekranı...

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen okulların güvenliği temizliği ve bakım onarımı konularında kadrolu istihdam gerçekleştirilemeyen alanlar için geçici süredeki personel başvuruları İŞKUR üzerinden online ALO 170 hattından yapılabilecek.

TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI

Okullara TYP ile personel alımı! TYP-İŞKUR başvuru ekranı|Alım yapılan iller

TYP ALIMI İLANINA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

18 Yaşını doldurmuş olmak,

Örgün bir eğitime devam etmiyor olmak, açıköğretm öğrencileri başvuru yapabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak,

Daha önce top olarak görev yapmakta iken kendi kusurları nedeniyle çıkartılmamış olmak,

Adayların elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tutarının 1.5 katından fazla olmaması gerekmektedir.

En az ilkokul mezunu olmak başvuru şartları arasında yer almaktadır.

Adaylar 15 Eylül 2020 tarihine kadar ilanlara başvuru yapabilecekler. İstihdamlarında ise 19 Eylül 2020 tarihinde göreve başlayacaklar 18 Haziran 2021 tarihine kadar görevleri devam edecek. Başvuru yapan adaylar için noter kurası yapılacak. Göreve başlayan adayların maaş hakları asgari ücret düzeyinde olacak.

Okullara TYP ile personel alımı! TYP-İŞKUR başvuru ekranı|Alım yapılan iller

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

Van, Çorum, Hakkari, Osmaniye, Aydın, Edirne, Aydın, Nevşehir ve İzmir illerinde bu illere bağlı ilçelerde görevlendirmeler yapılacak.,

 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT