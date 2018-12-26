Okullararası Basketbol Yıldızlar müsabakaları sona erdi

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Okullar arası Yıldızlar Basketbol müsabakaları 12-25 Aralık tarihleri arasında Merkez Spor Salonunda yapıldı.

Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda ödül töreni yapıldı. Ödül törenine, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul Sporları İl Temsilcisi Sinan Alkış, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, Gökhan İleri, beden eğitimi öğretmenleri, okul idarecileri ve sporcular katıldı.

Gençlik spor İl Müdürü Sadi Fındıklı müsabakalarla ilgili yaptığı açıklamada, "İl Müdürlüğü olarak spora katkı sağlayan başta velilerimize, müsabakalara katılan sporcularımıza, emek veren beden eğitimi öğretmenlerine, antrenörlere ve okul idarecilerine teşekkür ederiz" dedi.

Basketbol Yıldızlar kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması şöyle oluştu:

Genç Kızlar

1- Vali Galip Demirel Ortaokulu, 2-Sümer Ortaokulu, 3-Özel Bilge Olimpiyat Ortaokulu, 4-Atatürk Ortaokulu

Genç Erkekler

1- Özel Final Ortaokulu, 2-Özel Malatya Çınar Ortaokulu, 3- Vali Galip Demirel Ortaokulu, 4-Özel Mercan Ortaokulu.

Kaynak: İHA